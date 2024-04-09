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المرأة

منى زكي: أقبل التصوير مع الجمهور بشرط واحد فقط

Lebanon 24
09-04-2024 | 15:00
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حلّت الفنانة منى زكي ضيفةً على برنامج "ألبوم صور"، حيث كشفت أسراراً جديدة عن حياتها الخاصة، وشرطها لالتقاط الصور مع المعجبين، مشيرةً إلى أنها لا ترفض التصوير مع محبيها، باستثناء حالة واحدة فقط، وهي عندما تكون برفقة أولادها، لأن هذا الوقت تخصّصه لهم وليس الجمهور.

 وقالت منى زكي: "لازم أكون منظّمة علشان أركز في شغلي وبيتي في نفس الوقت، زمان كنت ممكن أشوف الحاجة من زاوية واحدة، بس دلوقتي لازم ألفّ الدايرة كلها، علشان أفهمها كويس، تكوين الرأي محتاج تشوف كل الزوايا وأن الزاوية الواحدة هي المتعلقة بـ ربّنا بس".

وأضافت: "رؤيتك لنفسك تتغير، أنا شخص أعيش الحاضر الذي يعتبر الصور الملوّنة في حياتي، لكن الماضي لا يمر يوم إلا ويكون فيه لمحات سواء لبابا أو خالتي، وأتذكر ناس أثرت فيَّ، منهم الراحل أحمد زكي ووحيد حامد".

 وعن الصور التي تفضّل التقاطها دائماً، قالت: "الصورة الشخصية أقرب لي من تلك الجماعية، وطبيعي أواجه التصوير في أي وقت، لكن لو كنت مع أولادي أعتذر لأن هذا الوقت مكرّس لهم وحدهم".

 أما عن صور فلسطين وأحداث غزة الأخيرة، فقالت منى زكي: "تربينا على أن فلسطين لأهلها، الصور المنشورة جعلت الناس خارج الوطن العربي تعرف معلومات أكثر عن القضية، لأن إعلام العدو كاذب".

( لها)
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