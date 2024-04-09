سلمى أبو ضيف: استعنت بفتاة شعبية لتعلمني طريقة الكلام

قالت النجمة سلمى أبو ضيف إنّها استعانت بإحدى الفتيات في الشارع المصري بمنطقة شعبية، لتستلهم منها دور شيماء في مسلسلها الذي عرض في النصف الأول من رمضان «أعلى نسبة مشاهدة»، كما نسبت لها الفضل في تعليمها طريقة «التحدث»؛ وذلك استعداداً لدورها الذي تَطَلّب منها تجسيد شخصية واقعية قريبة من الواقع وحقيقية قريبة من الجمهور.

وصَرّحت، خلال مداخلة هاتفية لها عبر أثير الإذاعة المصرية، على محطة «نغم هيتس إف إم»، بأنها شخصية شيماء التي جسدتها مثلت تحدياً لها لكي تخرج من أدوارها النمطية والتي تعود عليها الجمهور، إذ أرادت ألا يَحصُرَ المخرجون إياها في دور الفتاة الأرستقراطية، خاصة أنها عارضة أزياء أيضاً وتحب الفاشون والأزياء.

وكشفت أبو ضيف أنّ قراءة الدور من الورق مثلت لها فرصة استثنائية، خاصة مع وجود مخرج متميز وممثلين نجوم أسهموا جميعهم في إنجاح المسلسل وتحقيق النجاح للعمل.

فيما أفصحت سلمى أيضاً بأن شخصيتها في مسلسل المداح الذي عرض العام الماضي تحبها كثيراً وترجع إليها مرات لتشاهد دورها في المسلسل.

( نواعم)