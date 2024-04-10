Advertisement

المرأة

هاندا آرتشيل عروس الـ2024... من هو حبيبها؟

Lebanon 24
10-04-2024 | 00:33
A-
A+
Doc-P-1185453-638483338141420353.jpeg
Doc-P-1185453-638483338141420353.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستعد هاندا آرتشيل لعملها الجديد "22 ثانية " والذي أعلنت عنه قبل أيام لتقدم به تجربتها الأولى عبر شاشة المنصات الإلكترونية، وعلى الرغم من أن خبر زواجها من رجل الأعمال هاكان صابانجي إنتشر مؤخراً عبر المواقع التركية والإلكترونية، إلا أنها لم تعلن موعد زواجهما رسمياً، وتحدثت في آخر حواراتها الصحفية عن شعور الأمومة بالنسبة إليها.
Advertisement
 
أكدت المواقع الإلكترونية التركية أن الشركة المنتجة لمسلسل "22 ثانية "والذي ستخوض به هاندا أول تجربة لها عبر شاشة المنصات،  تنتظر إكتمال سيناريو العمل للتوقيع بشكل رسمي مع منصة العرض. ولم تعلن الشركة حتى الآن عن إسم المنصة لحين إكتمال التحضيرات النهائية للعمل.
والمعروف أن الشركة قد تعاونت مؤخرا مع منصة نتفليكس من خلال مسلسل عطية لبيرين سات، شجرة الزيتون لتوبا بويوكستين والخياط لشاتاي آولسوي.
 
وفي آخر لقاء صحفي لهاندا آرتشيل، ذكرت أنها وهاكان صابانجي وجدا لغة مشتركة تجمعهما وبينهما طاقة إيجابية وأكدت أنه من المهم بالنسبة إليها أن تكون قادرة على مشاركة الأحلام والرغبات المشتركة بينها وبين حبيبها معا والإستمتاع بالتواصل وقضاء وقت ممتع سوياً،  وهذا لا ينفي وجود مساحة شخصية بينهما وإحترام آراء بعض.
 
وبحديثها عن الأمومة كشفت هاندا آرتشيل أن الأمومة هي أصعب مهمة على وجه الأرض وأنها تحترمها بأقصى درجة ولكنها تشعر بالخوف تجاه ما يمكن أن تفعله عندما ستنجب طفلاً بيوم ما ". (نواعم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:04 | 2024-04-10
02:08 | 2024-04-10
23:00 | 2024-04-09
15:00 | 2024-04-09
12:00 | 2024-04-09
08:10 | 2024-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24