هاندا آرتشيل عروس الـ2024... من هو حبيبها؟

تستعد هاندا آرتشيل لعملها الجديد "22 ثانية " والذي أعلنت عنه قبل أيام لتقدم به تجربتها الأولى عبر شاشة المنصات الإلكترونية، وعلى الرغم من أن خبر زواجها من رجل الأعمال هاكان صابانجي إنتشر مؤخراً عبر المواقع التركية والإلكترونية، إلا أنها لم تعلن موعد زواجهما رسمياً، وتحدثت في آخر حواراتها الصحفية عن شعور الأمومة بالنسبة إليها.

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أكدت المواقع الإلكترونية التركية أن الشركة المنتجة لمسلسل "22 ثانية "والذي ستخوض به هاندا أول تجربة لها عبر شاشة المنصات، تنتظر إكتمال سيناريو العمل للتوقيع بشكل رسمي مع منصة العرض. ولم تعلن الشركة حتى الآن عن إسم المنصة لحين إكتمال التحضيرات النهائية للعمل.

والمعروف أن الشركة قد تعاونت مؤخرا مع منصة نتفليكس من خلال مسلسل عطية لبيرين سات، شجرة الزيتون لتوبا بويوكستين والخياط لشاتاي آولسوي.

وفي آخر لقاء صحفي لهاندا آرتشيل، ذكرت أنها وهاكان صابانجي وجدا لغة مشتركة تجمعهما وبينهما طاقة إيجابية وأكدت أنه من المهم بالنسبة إليها أن تكون قادرة على مشاركة الأحلام والرغبات المشتركة بينها وبين حبيبها معا والإستمتاع بالتواصل وقضاء وقت ممتع سوياً، وهذا لا ينفي وجود مساحة شخصية بينهما وإحترام آراء بعض.



وبحديثها عن الأمومة كشفت هاندا آرتشيل أن الأمومة هي أصعب مهمة على وجه الأرض وأنها تحترمها بأقصى درجة ولكنها تشعر بالخوف تجاه ما يمكن أن تفعله عندما ستنجب طفلاً بيوم ما ". (نواعم)