بسبب أولادها... منى زكي تعتذر عن التصوير

في حلقة خاصة من برنامج ألبوم صور، كشفت منى زكي عن الكثير من أسرارها للجمهور في دردشة من القلب.



رتوش منى زكي

في بداية الحلقة، كشفت مني زكي أنه من الممكن أن نلجأ لعمل رتوش بسيط في الصور عندما نشعر بالكسر وعدم الرضا، ولكن بمجرد أن تشعر برحمة ربنا تشعر بالقوة وقتها لم تحتج لعمل الرتوش.

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وكشفت أن الزووم في حياتها يقتصر على أسرتها، زوجها وأصحابها المقربين؛ فهو متاح للأشخاص التي تشعر معهم بالحب فقط لكي تقبلهم بعيوبهم قبل مميزاتهم.



إضاءة منى زكي

أما مصدر الإضاءة بحياة منى زكي فهو عائلتها وهي نعمة كبيرة بالنسبة إليها، وأكدت أنها من الضروري أن تكون شخصاً منظماً لكي تنجح في التركيز على عملها وبيتها في الوقت نفسه وهذا لا يمنع وجود بعض الأمور العفوية وسط الحياة المنظمة.



صور ألوان

وقالت مني زكي أنها تعيش في الحاضر بالصور الملونة بحياتها ولكن الماضي معها كل يوم وهو ذكرياتها مع والدها و خالتها فهي تدعو لهم يومياً، واعتبرت الصور الشخصية أقرب إليها من الصور الجماعية، أما الصور العائلية فهي بالنسبة إليها تتمثل في حنية والدها.

وأكدت أنها من الطبيعي أن تواجه التصوير بأي وقت من قبل الجمهور، ولكن تعتذر عن هذا إذا كانت برفقة أولادها لأن هذا وقتهم.