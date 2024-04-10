عارضة الأزياء الأميركية بيلا حديد تحتفل بالعيد برقصة فلسطينية

هنأت عارضة الأزياء الأميركية ذات الأصول الفلسطينية بيلا حديد، جمهورها ومحبيها بحلول عيد الفطر السعيد على الطريقة الفلسطينية.

ونشرت بيلا عبر حسابها في منصة "إنستغرام"، مقطع فيديو لمجموعة من الفتيات والسيدات الفلسطينيات يتراقصن ويرددن الأهازيج في أجواء احتفالية مبهجة، متألقات بأثواب فلسطينية تقليدية مطرز بأجمل الزخارف، وعقدن على رؤسهن عصبة رأس مُزينة بالدنانير الذهبية.

ويبدو أن هذا الفيديو يوثق أجواء حنة العروس، حيث كن السيدات يرددن هذه الأغنية أثناء رقص العروس.وأرفقت بيلا الفيديو بتعليق: مع بدء عيد الفطر في وطننا فلسطين، نريد تشجيع العالم على الاستمرار في العيش بالقيم التي يمارسها الكثير منا خلال شهر رمضان المبارك، مراعاة من هم أقل منك، وروح الكرم، والإيمان بالواقع وما سيأتي، وإيجاد العزاء والفرح مع العائلة والأصدقاء حتى في أوقات الألم والمصاعب الكبيرة.