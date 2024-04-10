ارتدت خاتماً من الألماس.. هل خطبت ليدي غاغا؟ (صورة)

أثار اسم المغنية ليدي غاغا، في الساعات القليلة الماضية، الكثير من الشائعات بعدما شُوهدت يوم الأحد الماضي، وهي ترتدي ما يبدو أنه خاتم كبير من الألماس في إصبعها الأيسر.



فأثناء زيارتها لصديقة في غرب هوليود، التقطت عدسات المصورين صورة لغاغا، وكان ملفتاً للانتباه ارتداؤها المزيد من الأكسسوارات، الأبرز من بينها خاتماً كبيراً من الألماس يظهر بوضوح على الرغم من إسدال معطفها عليه.

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وقد أحدث هذا الخاتم حالة من الحيرة لدى معجبي المغنية البالغة من العمر 38 عاماً، إذ أصبحوا يتساءلون عما إذا كانت غاغا وصديقها مايكل بولانسكي، رجل الأعمال التكنولوجي والمستثمر المتخرج في جامعة هارفارد، قد خُطبا. وقد أحدث هذا الخاتم حالة من الحيرة لدى معجبي المغنية البالغة من العمر 38 عاماً، إذ أصبحوا يتساءلون عما إذا كانت غاغا وصديقها مايكل بولانسكي، رجل الأعمال التكنولوجي والمستثمر المتخرج في جامعة هارفارد، قد خُطبا.

وفي وسط هذه الحالة من الجدل والشائعات المثارة، لم يستجب ممثل ليدي غاغا لطلب موقع People للتعليق.



وقد تم الكشف عن علاقة الثنائي لأول مرة في عام 2020 عندما تم تصويرهما سوياً في حفلة ليلة رأس السنة الجديدة في لاس فيغاس. بعد فترة وجيزة، جعلا علاقتهما رسمية على إنستغرام بعد حفل سوبر بول 2020 في ميامي. وعندما تفشت جائحة كوفيد-19، انتهى الأمر بغاغا وبولانسكي إلى الحجر الصحي معاً، مما أدى إلى تعزيز ارتباطهما. (سيدتي)