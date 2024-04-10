4 ملايين ليرة لممثلة شهيرة مقابل تناولها العشاء مع أسرة سعودية في الرياض (فيديو)

تصدر إسم مريم أوزرلي التريند بتركيا خلال الساعات الماضية بعد خبر تواجدها في المملكة العربية السعودية لسبب مفاجئ.
وكانت مريم أوزرلي قد تواجدت في السعودية قبل فترة لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة، وظهرت بإطلالة مميزة إذ إرتدت فستان مستوحى من الأزياء السعودية مما لفت الأنظار إليها خلال المهرجان.
وكانت مريم أوزرلي قد كشفت عن رغبتها في تقديم عمل فني عربي مشترك مع تركيا ولكن أهم ما يشغلها هو النص والشخصية التي ستجسدها ضمن العمل، ولكنها تتشرف بهذا التعاون وتتمنى أن تحقق هذا الحلم في العاجل القريب.
وأكدت ان سبب حضورها المحدود في الأحداث الفنية هو أن لديها أطفال صغار يحتاجونها دائماً، كما انها سيدة أعمال، فعليها أن تخلق توازناً بين عملها وأمومتها والتي تأتي بالمقام الاول دائماً.
وكشفت أنها تعتذر عن الأعمال التليفزيونية بالفترة الحالية لأنها تحتاج لتفرغ تام ما يقرب من 8 شهور؛ وهو أمر صعب عليها في هذه المرحلة.
وذكرت أيضاً أنها سعيدة بهذا الوضع كثيراً، وتكتفي بمشاركتها في الأعمال الفنية عبر المنصات.
الفنانة التركية مريم اوزرلي حصلت على 4 ملايين ليرة تركية "470 الف ريال" مقابل تناولها الطعام في منزل عائلة من العاصمة السعودية الرياض. pic.twitter.com/piHTcbIwb9
— Salah (@MrSalah05) April 6, 2024
الفنانة التركية مريم اوزرلي حصلت على 4 ملايين ليرة تركية "470 الف ريال" مقابل تناولها الطعام في منزل عائلة من العاصمة السعودية الرياض. pic.twitter.com/piHTcbIwb9