4 ملايين ليرة لممثلة شهيرة مقابل تناولها العشاء مع أسرة سعودية في الرياض (فيديو)

تصدر إسم مريم أوزرلي التريند بتركيا خلال الساعات الماضية بعد خبر تواجدها في المملكة العربية السعودية لسبب مفاجئ.

فقد نشرت المواقع الصحفية التركية الإلكترونية أن مريم أوزرلي بطلة حريم السلطان والشهيرة عربياً بإسم السلطانة هُيام، تواجدت في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية وبالتحديد في الرياض بعد تلقيها دعوة للفطور مع إحدى العائلات السعودية هناك مقابل ٤ مليون ليرة تركية

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وكانت مريم أوزرلي قد تواجدت في السعودية قبل فترة لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة، وظهرت بإطلالة مميزة إذ إرتدت فستان مستوحى من الأزياء السعودية مما لفت الأنظار إليها خلال المهرجان.

وكانت مريم أوزرلي قد كشفت عن رغبتها في تقديم عمل فني عربي مشترك مع تركيا ولكن أهم ما يشغلها هو النص والشخصية التي ستجسدها ضمن العمل، ولكنها تتشرف بهذا التعاون وتتمنى أن تحقق هذا الحلم في العاجل القريب.

وأكدت ان سبب حضورها المحدود في الأحداث الفنية هو أن لديها أطفال صغار يحتاجونها دائماً، كما انها سيدة أعمال، فعليها أن تخلق توازناً بين عملها وأمومتها والتي تأتي بالمقام الاول دائماً.

وكشفت أنها تعتذر عن الأعمال التليفزيونية بالفترة الحالية لأنها تحتاج لتفرغ تام ما يقرب من 8 شهور؛ وهو أمر صعب عليها في هذه المرحلة.

وذكرت أيضاً أنها سعيدة بهذا الوضع كثيراً، وتكتفي بمشاركتها في الأعمال الفنية عبر المنصات.