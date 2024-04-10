لايف كوتش تُطلق "أنا قويّة" ورسالة للمرأة: ابحثي عن قوّتك

تزامنًا مع رسالتها التي تجمع ما بين الصحة النفسية وسعيها لدعم المرأة بكل الطرق وتطويرها عبر أفكار مستدامة، أطلقت الإختصاصية النفسية سميحة زين الدين المعروفة بلايف كوتش سميحة مشروعها الجديد "عقدة" الذي يهدف الى دعم النساء وتشجيعهن لتحقيق ذاتهن نفسيًا وفكريًّا.

أيضاً شارك في الحملة مجموعة من الإعلاميين والمؤثرين عبر مواقع التواصل الإجتماعي تشجيعاً على أهمية المشروع الذي لن يتوقف هنا ويسعى الى فتح أفق جديدة تخصّ المرأة العربية.

سميحة زين الدين تقول نعم المثابرة والجهد هما الطريق الوحيد للنجاح وعلى كل النساء الإعتناء بأنفسهن للإستمرار والتقدّم ودائمًا الحلّ في يدهنّ وقد يكون الإعتدال!

وصرّحت أن المشروع تطلّب جهداَ كبيراً ووقتاً طويلاً لإطلاقه، لأن الأهم بالنسبة لها هو ايجاد طريقة لإكمال رسالتها وتكون قريبة من الناس، فكان الأمر صعباً خصوصاً لجهة عرض الفكرة وايصالها للناس.

وتابعت سميحة:"بدأت ألمس نتائج المجموعة التي أطلقتها خصوصاً وأن المجموعة السابقة كانت موجّهة للرجال والنساء على السواء، ورسالتي من خلال تي-شيرت "أنا قوية"هي واضحة، وهي رسالة قوّة لكل النساء لكي تعرف كيف تكون قوية.

بالتأكيد، هناك رجال تدعم المرأة ولكن لا زلنا نجد صعوبة بأن يعطي الرجل المرأة النجاح الكامل والقوّة لأنه يخشى أن تصبح مستقلّة وتتخلى عنه في حال نجحت، رغم أن هذه النقطة غير صحيحة على الإطلاق، فدعم الرجل يزيدها قوّة.

وختمت حديثها معنا قائلةً":رسالتي للمرأة هي أن تبحث عن قوّتها، وأن تبحث عن ذاتها، تذكري أن القوة تأتي من الضعف،الضعف ليس النهاية بل البداية وأنتِ لديك القوّة داخلك".

( نواعم)