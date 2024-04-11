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المرأة

بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)

Lebanon 24
11-04-2024 | 02:15
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قامت النّجمة السورية هدى الإتربي بالدفاع عن ملابسها التي ظهرت بها في مسلسل "العتاولة" خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أنّها لم تَتَعَمّد الإثارة أو أن تظهر مفاتنها، بل قالت إنّ شخصية دينا في المسلسل كانت هي الجاذبة وإنّها لم تتعمد أن تلبس ملابس ضيقة، بل الشخصية تطلبت ذلك رغم أنّها من طبقة فقيرة.
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وخلال استضافتها على قناة "العربية" ردت عن وصف البعض لملابسها بـ"الجريئة"، حيث قالت الإتربي أثناء مُداخَلتِها مع البرنامج: "بالعكس، ليس صحيحاً أنّي تِعَمّدت لفت الانتباه. في موضوع الملابس بالذات كنا نحاول أن تكون شبه الطبقة البسيطة.. إذ إنّ الناس من هذه الطبقة الاجتماعية عادة ليس معهم أموالاً طائلة يشتروا ملابس على الموضة. والمتعارف عليه بين بنات ممكن لا يلبسوا مثل هذه الملابس، لكنّ هناك أناساً تلبسها في هذه الطبقة ولا نعرفهم".

 دينا تتعمد الإغواء
وعن شخصية دينا التي جسدتها في مسلسل العتاولة في رمضان مع أحمد السقا وطارق لطفي، قالت: "دينا معتمدة على إغواء الناس لكي تحقق أهدافها، فالتأكيد معتادة على أنها تلبس ملابس ضيقة. في النهاية دينا تفكر في إغواء كل من حولها، وتكون في قمة سعادتها و(فرحانة قوي) عندما يأتي لها الرجال بسبب دلالها و(دلعها)".

 ملابسي ليست جريئة
وختمت الإتربي تصريحاتها مُدَافِعَة عن ملابسها، لتقول: "لا أرى ملابسي جريئة، بل أراها أني أقتني ملابسي المناسبة لسني وشكلي وجسمي والمكان الذي أتواجد فيه، سواء كنت في مهرجاناً أو مقابلة صحافية أو جلسة تصوير". (نواعم)





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