Advertisement

المرأة

تحذير من "البوتوكس".. ما يحصل قد يستدعي الدخول إلى المستشفى!

Lebanon 24
11-04-2024 | 05:09
A-
A+
Doc-P-1185933-638484351411895210.jpg
Doc-P-1185933-638484351411895210.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نبّهت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة من حقن "البوتوكس" المغشوشة، التي تسببت في دخول عدد من الأشخاص المستشفى خلال الأيام الماضية.
 
وبحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، أبلغ المرضى عن أعراض مشابهة للتسمم الغذائي، مثل عدم وضوح الرؤية، تدلي الوجه، التعب، ضيق وصعوبة التنفس وبحة الصوت.
Advertisement
وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنها "على علم ببعض الأمراض الشبيهة بالتسمم الغذائي نتيجة حقن (توكسين البوتولينوم) المعروف باسم (البوتوكس)، الذي يتم حقنه في مراكز غير طبية".


ويعتبر البوتوكس آمنا بشكل عام، لكن الحصول على الكثير منه في الأماكن غير المعتمدة يمكن أن يكون ضارا، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض.

 
كذلك، حذر طبيب الأمراض الجلدية والأستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية بجامعة جورج واشنطن الأميركية، آدم فريدمان، من أنه "من الصعب ضمان جودة المنتجات التي لا تتمتع بمصادر موثوقة".

وأضاف: "يخاطر الأشخاص بأنفسهم بشكل كبير عند استخدام هذه المنتجات المقلدة".
وأبلغت إدارات الصحة في ولايتي إلينوي وتينيسي عن حالات ربما تكون مرتبطة بـ"البوتوكس المغشوش"، مع نقل شخصين في كل ولاية إلى المستشفى.
المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2024-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:57 | 2024-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:09 | 2024-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:40 | 2024-04-11
04:18 | 2024-04-11
02:15 | 2024-04-11
00:28 | 2024-04-11
23:00 | 2024-04-10
15:00 | 2024-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24