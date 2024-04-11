تحذير من "البوتوكس".. ما يحصل قد يستدعي الدخول إلى المستشفى!

نبّهت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة من حقن "البوتوكس" المغشوشة، التي تسببت في دخول عدد من الأشخاص المستشفى خلال الأيام الماضية.

وبحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، أبلغ المرضى عن أعراض مشابهة للتسمم الغذائي، مثل عدم وضوح الرؤية، تدلي الوجه، التعب، ضيق وصعوبة التنفس وبحة الصوت.

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وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إنها "على علم ببعض الأمراض الشبيهة بالتسمم الغذائي نتيجة حقن (توكسين البوتولينوم) المعروف باسم (البوتوكس)، الذي يتم حقنه في مراكز غير طبية".





ويعتبر البوتوكس آمنا بشكل عام، لكن الحصول على الكثير منه في الأماكن غير المعتمدة يمكن أن يكون ضارا، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض.





كذلك، حذر طبيب الأمراض الجلدية والأستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية بجامعة جورج واشنطن الأميركية، آدم فريدمان، من أنه "من الصعب ضمان جودة المنتجات التي لا تتمتع بمصادر موثوقة".



وأضاف: "يخاطر الأشخاص بأنفسهم بشكل كبير عند استخدام هذه المنتجات المقلدة".

وأبلغت إدارات الصحة في ولايتي إلينوي وتينيسي عن حالات ربما تكون مرتبطة بـ"البوتوكس المغشوش"، مع نقل شخصين في كل ولاية إلى المستشفى.