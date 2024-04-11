فنانة تستعين بالذكاء الاصطناعي لحفظ ذكرياتها المهمّة.. من هي؟

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أعلنت الفنانة بسمة السبب الذي دفعها للمشاركة في مشروع رقمنة ذكريات الفنانين باستخدام الذكاء الاصطناعي، معتبرة أنه ضرورة يفرضها العصر الحالي.وأشارت بسمة في بيان الى أن العالم كله يتّجه الى رقمنة كل المعلومات، وأن حفظ الذكريات في ذاكرة رقمية مهم للمستقبل.وقالت: "أعمال كثيرة ضاعت بسبب نشوب حرائق التهمت ذكريات الفن والفنانين الكبار، وأنا أمتلك العديد من الذكريات التي أحب أن أوثّقها مثل الجوائز أو السيناريوهات التي قدّمتها وصور من كواليس أعمالي وغيرها من الذكريات المهمة"، مؤكدةً أنها في هذه المرحلة ستتجه الى رقمنة الحياة المهنية وليس الشخصية.وتابعت: "الذكاء الاصطناعي مهم جداً لأنه يعكس التطوّر المستقبلي، ورغم سلبياته إذا تم استخدامه بشكل جيد فسيعود علينا بالنفع".