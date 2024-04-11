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المرأة
الفنانة الشابة تثير ضجة كبيرة على مواقع التواصل.. والسبب؟
Lebanon 24
11-04-2024
|
10:32
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أحدث إعلان حفلة الفنانة المصرية آمال ماهر في القاهرة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر اسمها قائمة الأعلى تداولًا.
وشاركت آمال متابعيها على "إنستغرام" البوستر الرسمي لحفلها المقرر إقامته على مسرح ماركي في كايرو فستيفال سيتي بمنطقة التجمع الخامس، في القاهرة، وذلك بتاريخ الـ19 من نيسان الحالي.
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وجاء في الإعلان: "استعدوا لليلة مبهرة يوم الـ19 من نيسان في مسرح ماركي في كايرو فستيفال سيتي مع ملكة الغناء العربي آمال ماهر".
وكان اختيار لقب "ملكة الغناء العربي" ما أثار حفيظة المستخدمين، فمنهم من رأى استحقاقها للقب نظرًا لصوتها المميز، فيما رأى آخرون أن هذا اللقب مبالغ فيه.
المصدر: فوشيا
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