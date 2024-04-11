Advertisement

المرأة

الفنانة الشابة تثير ضجة كبيرة على مواقع التواصل.. والسبب؟

Lebanon 24
11-04-2024 | 10:32
A-
A+
Doc-P-1186036-638484538305149578.png
Doc-P-1186036-638484538305149578.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أحدث إعلان حفلة الفنانة المصرية آمال ماهر في القاهرة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر اسمها قائمة الأعلى تداولًا.


وشاركت آمال متابعيها على "إنستغرام" البوستر الرسمي لحفلها المقرر إقامته على مسرح ماركي في كايرو فستيفال سيتي بمنطقة التجمع الخامس، في القاهرة، وذلك بتاريخ الـ19 من نيسان الحالي.
Advertisement


وجاء في الإعلان: "استعدوا لليلة مبهرة يوم الـ19 من نيسان في مسرح ماركي في كايرو فستيفال سيتي مع ملكة الغناء العربي آمال ماهر".


وكان اختيار لقب "ملكة الغناء العربي" ما أثار حفيظة المستخدمين، فمنهم من رأى استحقاقها للقب نظرًا لصوتها المميز، فيما رأى آخرون أن هذا اللقب مبالغ فيه.
المصدر: فوشيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:37 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:58 | 2024-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
13:25 | 2024-04-11
12:00 | 2024-04-11
08:40 | 2024-04-11
05:09 | 2024-04-11
04:18 | 2024-04-11
02:15 | 2024-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24