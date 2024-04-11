معجب عبّر عن حبه لميريام فارس بطريقة غريبة.. هكذا علقت! (صور)

عبر أحد المعجبين بالفنانة ميريام فارس عن حبه لها على طريقته الخاصة والمميزة.

ونشر المعجب في حسابه عبر منصة X مجموعة صور لمعصمه وعليه وشم باسم الفنانة ميريام فارس.

وأرفق الصور بالجملة التالية: " من ال 2014 وانا بحب اكتب اسمك ع ايدي هالمره استعنت في التاتو على الايد ليضل اكثر ".

وما كان من الأخيرة الا أن أعادت نشر الصور، وأرفقتها بالتالي: "انتو غير… لأن الطريقة لبتعبرولي فيها عن حبكن غير".