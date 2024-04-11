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المرأة

أمينة خليل: مفيش ست مصرية ما بتعرفش ترقص

Lebanon 24
11-04-2024 | 23:00
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قالت الفنانة المصرية أمينة خليل إنها قضت شهرين كاملين في تعلم الرقص من أجل دورها في فيلمها الجديد "شقو"، مضيفة، في حديث صحفي خلال العرض الخاص للفيلم، أنه لا توجد سيدة في مصر لا تجيد الرقص.

 وأوضحت أن فيلم "شقو" واجه صعوبات كثيرة أثناء التحضيرات الأولية، مشيرة، في لقاء خاص مع "فوشيا"، إلى أنها شعرت بالخوف عندما عُرض عليها النص، ولم تتمكن من قراءته لمدة شهر.

وعن تجسيدها دور راقصة تجمعها قصة حب مع محمد ممدوح، أكّدت أمينة أنها قامت بالتحضير كثيراً للشخصية، وتعلّمت الرقص لمدة شهرين كي تتقن دورها.

 ولفتت النجمة المصرية إلى أنها اعتمدت على دراسة جميع أنواع الرقص، واطلعت على مقاطع فيديو لراقصات مصريات وأجانب من أجل التحضير لشخصيتها في الفيلم، معلقة: ذاكرت من أول رقص الفنانة فيفي عبده وبدرة.

 واختتمت حديثها عن دورها بالقول: مفيش ست مصرية ما بتعرفش ترقص.

 
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