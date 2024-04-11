العروس.. إليكِ أبرز صيحات المكياج هذا العام

مواسم الأعياد تتوالى علينا خلال الأيام والأسابيع المقبلة؛ ومع هذه المواسم يكثر إقامة الأفراح وحفلات الزواج والخطوبة.

فهل اخترت طلتك ومكياجك لزفافك أو خطوبتك خلال العيد؟

لو كنت ما زلت متحيرة، إليك بعض من ترشيحات خبراء الجمال العالميين، لكي تساعدك في الاستقرار على طلتك كعروس في العيد، لطلة لا تنسى في مناسبة مبهجة.

تتصدر حمرة الوجنتين كل صيحات المكياج هذا العام وأنت كعروس، عليك أن تكوني في قلب هذه الصيحات لتنتقي من بينها ما يناسب طلتك في ليلة العمر. والحمرة المطبقة بشكل كلاسيكي، على تفاحة الخد وجسر الأنف، هي الصيحة الأبرز لمكياج العرائس. انتقي الحمرة من النوع الكريمي، لتجعل تورد خديك يبدو أكثر طبيعية وكأنه حمرة الخجل الطبيعية

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لطلة عصرية حداثية، اختاري هذا الأسلوب في مكياجك من اختيار لون موحد لكل ظلال مكياجك: من ظل جفون، حمرة وحمرة شفاه، مع تحديد ناعم للعيون أو تظليل دخاني ناعم وحواجب طبيعية معززة. اخيارك أيضًا لدرجات تناسب موسم الربيع مثل درجات البرتقالي المحمر والبرونزي، مع بعض البرونزي على بشرتك لزيادة إشراقتها سيجعل طلتك لا تنسى.

ستجدين أن أغلب صيحات الميكاج لعروس هذا العيد وهذا الربيع تميل إلى النعومة والمينيمالية أكثر. ولكن هذا لا يمنع أن تستغلي هذه الصيحة بصورة مختلفة، وتضعي نقطة من لون مركزي لتبرز ملمح معين في وجهك. مثل استخدامك لتحديد العيون لون أزرق أو فضي لماع مثلًا. أو اعتمادك لحمرة شفاه بلون جريء مثل الأحمر الكرزي أو الداكن. ولو كنت تحبين حمرة الشفاه الحمراء الكلاسيكية، جربي مزجها مع مكياج عيون بلون متباين مثل درجات الأخضر أو الزيتوني مثلًا لطلة جريئة.

(نواعم)