ديمة بياعة تتعرض للسخرية في بث "تيك توك".. كيف ردت؟

تعرضت الفنانة السورية ديمة بياعة لموقف لا تحسد عليه خلال بث مباشر على منصة "تيك توك"، حيث انضمت إلى ثلاث شخصيات أخرى، وهم: بطران، والفنانة السورية هدى الشعراوي، والمشهورة رشروش، لمواجهة تحديات خاصة بالمنصة.

في التفاصيل، انضمت ديمة إلى البث المباشر، وسئلت من قبل بطران عما إذا شاركت في مسلسل "باب الحارة"، لتجيب أنه عرض عليها لكنها لم توافق على المشاركة، حينها سخر منها بطران مُشيرًا إلى أنه لم يعرض عليها العمل منذ البداية.

وجاء رد ديمة، بالقول: والله لو تعرف مين أنا يا بطران بتعرف إني مني من هذا النوع.



وأكمل بطران سخريته من ديمة، معتبرًا أنها لا تمتلك أي ميزة خاصة في بثوث "تيك توك" وهي كأي شخص آخر، لترد ديمة بالقول: لا آسفة، كلنا خير وبركة، بس أنا بحكي كممثلة، أنا في التيك توك كديمة الشخصية الحقيقية.

معقول كمية الوقاحة وقلة الادب مع احترامي للفنان بس هنن غلط يحطو حالن بهالمكان انا ابدا مو ضدد يعملو تيك توك بس غلط يطلعو لايف ومع مين ماكان واي زبالة الا اذا كانو بحاجه مادية مو غلط#ديمة_بياعة #هدى_شعراوي #أم_زكي pic.twitter.com/Z5jP1NU19r — Odai Esmail (@odai_esmail) April 11, 2024 Advertisement

ثم تساءل بطران عن قيمة أجرها في المسلسلات، لتوكد ديمة أنه يصل إلى 200 ألف دولار، لكنه أيضاً كذبها قائلاً: 200 ألف وقاعدة بتيك توك.

وأوضحت ديمة في ردها أنها دخلت عالم "تيك توك" من أسبوع فقط للتفاعل مع متابعيها ومعجبيها، وقامت بمغادرة البث المباشر بعد أن تجاوز بطران حدوده.



ردود الأفعال



أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي استيائهم لاقتحام ديمة عالم بثوث "تيك توك"، مُشيرين إلى أنها بتلك الطريقة تقلل من مستواها، خاصة وأنها عرفت بأعمال درامية مهمة.

وكتبت إحداهن: ما بعرف شو جابر ديمه بياعة تطلع مع هيك أشخاص وهيك مستوى وقلة احترام على التيك توك.. يا عيب الشوم بس.. يا حرام وين وصلنا ممثلة قديرة متل هدى شعراوي بتقلل من قيمتها وعمرها.

وأضافت أخرى: معقول كمية الوقاحة وقلة الأدب مع احترامي للفنان بس هنن غلط يحطو حالن بهالمكان أنا أبداً مو ضدد يعملو تيك توك بس غلط يطلعو لايف ومع مين ما كان وأي زبالة إلا إذا كانو بحاجه مادية مو غلط. (فوشيا)