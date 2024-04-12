رغم المبلغ الخيالي.. تايلور سويفت ترفض الغناء في الإمارات لهذه الأسباب

رفضت النجمة الأميركية تايلور سويفت عرضًا بقيمة 9 ملايين دولار من أجل إحياء حفل خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الفنان الأميركي من أصول مغربية فرنش مونتانا.



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وصرح مونتانا (39 عامًا) في مقابلة له مع قناة Vlad TV: كان لديهم عرض لي ولتايلور، لها 9 ملايين دولار، وأنا مليون دولار... في مكان ما في الإمارات. في التفاصيل، زعم مونتانا أن تايلور سويفت رفضت مشاركته في الحفل، الذي كان من المقرر إقامته في شهر كانون الأول العام الماضي، رغم المبلغ الخيالي المعروض.وصرح مونتانا (39 عامًا) في مقابلة له مع قناة Vlad TV: كان لديهم عرض لي ولتايلور، لها 9 ملايين دولار، وأنا مليون دولار... في مكان ما في الإمارات.

ولم يتطرق مونتانا للحديث عن الأسباب التي دفعت تايلور لرفض العرض.

ويأتي تصريح صاحب أغنية "Pop That"، بعد مشاركته صورة عبر حسابه في "إنسغرام" تتضمن رسائل نصية لشخص عرض عليه المشاركة في حفل غنائي بقيمة مليون دولار، فيما عرض على نجم آخر، لم يكشف عن هويته في ذلك الوقت، 9 ملايين دولار.

وكتب متسائلًا: من برأيكم الشخص الذي عرض عليه 9 ملايين؟



ويبدو واضحًا أن تايلور ليست بحاجة للمال، بعدما أصبحت أول فنانة موسيقية في العالم تتخطى ثروتها حاجز المليار دولار، وذلك بفضل جولتها العالمية الضخمة "The Eras Tour".

وشهدت ثروة سويفت نموًا هائلًا في غضون عام واحد فقط، حيث ارتفعت ثروثها بنحو 360 مليون دولار، لتصل إلى 1.1 مليار دولار. ويُعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى نجاح جولتها العالمية التي استمرت 152 يومًا، وحققت إيرادات ضخمة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

واعتبرت جولة "The Eras Tour" من أنجح جولات الحفلات الموسيقية https://www.instagram.com/p/Cxp3WqyOZ0N/ الإطلاق، إذ تخطت فيها المطربة حاجز إيراداتها الذي وصل لمليار دولار. (فوشيا)