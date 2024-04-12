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المرأة

بأغنية "دايما على بالي"... إليسا الأكثر إنتشاراً وصدمة جديدة لجمهورها

Lebanon 24
12-04-2024 | 09:54
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نجحت ملكة الإحساس إليسا في أن تتصدر قائمة الأغاني الأكثر إنتشاراً في مصر عبر تطبيق سبوتيفاي بأغنية "دايما على بالي " التي قدمتها ضمن حملة إعلانية رمضانية ضخمة لصالح شركة  WE والتي حلّت بالمركز الثالث ضمن القائمة، وليس هذا فقط بل حققت الأغنية ما يقرب من 200 مليون مشاهدة عبر تطبيق التيك توك لتكون الأغنية الأكثر شهرة خلال الموسم الرمضاني، ومن خلال نواعم نكشف خريطة إليسا بموسم عيد الفطر المبارك كما نكشف عن حقيقة تأجيل الألبوم مجدداً.
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تأجيل جديد
رغم أن إليسا كانت قد كشفت من قبل عن موعد ألبومها الغنائي الجديد  بعيد الفطر المبارك والذي يعتبر الألبوم الثالث عشر في مسيرتها المهنية إلا أنها حتى الآن لم تبدأ في الدعاية الخاصة بطرح الألبوم وهو ما يؤكد تأجيل الألبوم مجدداً.
ويتردد أن إليسا قررت طرح أغنية جديدة خلال الفترة القادمة والتي تحمل عنوان "انا سكتين " بعد أن تأجل طرح الألبوم على أن يكون موعده الجديد هو موسم عيد الأضحى المقبل.
جولة عالمية
وتستعد إليسا لجولة عالمية خلال الأيام القادمة تبدأ في 12 نيسان في مدينة ديترويت بالولايات المتحدة الأميركية ومنها إلى لوس أنجلوس بتاريخ 13 إبريل ثم حفل ضخم بميامي في 19 نيسان لتختتم الجولة في نيوجيرسي بحفل آخر بتاريخ 20 نيسان.
أما حفلها مع الديفا هيفاء وهبي ونبيل سيف الذي تأجل أكثر من مرة، فقد تحدد له موعد 24 نيسان في دبي. (نواعم)
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