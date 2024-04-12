بعيدًا عن البراندات العالمية.. نادين نجيم تتألق بالأسود والذهبي

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ابتعدت نادين نسيب نجيم في إطلالتها الأخيرة عن الأزياء الجاهزة من البراندات العالمية، وأطلّت بفستان أنيق حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي طوني ورد.من بين أثواب ورد، وقع نظر خبيرة المظهر جوني متّى على فستان جذاب من مجموعة خريف شتاء 2024- 2025 لتطل به نادين في برنامج "عندي سؤال" على قناة "المشهد".في هذا السياق، تقول جوني متّى: كانت المقابلة مع نادين نجيم مميزة؛ لأن الممثلة تدخل الاستديو وكأنها تمشي على السجادة الحمراء. كما أن الحلقة ستعرض خلال عيد الفطر، لذلك قررنا أن يكون اللوك بسيطاً ولكنه في الوقت نفسه بعيداً عن الأسلوب الرسمي.