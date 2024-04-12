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المرأة
بعيدًا عن البراندات العالمية.. نادين نجيم تتألق بالأسود والذهبي
Lebanon 24
12-04-2024
|
16:25
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ابتعدت نادين نسيب نجيم في إطلالتها الأخيرة عن الأزياء الجاهزة من البراندات العالمية، وأطلّت بفستان أنيق حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي طوني ورد.
من بين أثواب ورد، وقع نظر خبيرة المظهر جوني متّى على فستان جذاب من مجموعة خريف شتاء 2024- 2025 لتطل به نادين في برنامج "عندي سؤال" على قناة "المشهد".
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في هذا السياق، تقول جوني متّى: كانت المقابلة مع نادين نجيم مميزة؛ لأن الممثلة تدخل الاستديو وكأنها تمشي على السجادة الحمراء. كما أن الحلقة ستعرض خلال عيد الفطر، لذلك قررنا أن يكون اللوك بسيطاً ولكنه في الوقت نفسه بعيداً عن الأسلوب الرسمي.
وعن تفاصيل إطلالة الممثلة اللبنانية، تقول خبيرة المظهر اللبنانية: "لقد قررنا تجنّب اللوك المبالغ فيه، ولم نختر فستاناً ضخماً كالذي ترتديه نادين في المهرجانات الكبيرة. يليق بنادين اللون الأسود، وهذا الثوب يتداخل فيه اللونان الذهبي والأسود، والشكّ فيه خفيف".
وعن أبرز اللوكات التي تليق ببطلة مسلسل "2024" الذي عرض في شهر رمضان الأخير، تقول جوني: إن نادين تبدو أنيقة في غالبية الستايلات، ولكننا نختار القطع حسب المناسبات والمهرجانات، سواء كانت لجلسة تصوير أو خاصة بمقابلة تلفزيونية أو للسجادة الحمراء.(فوشيا)
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