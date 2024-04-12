كيف تختارين الخاتم المناسب؟

عند البحث عن الخاتم المثالي، يُعتبر شكل إصبعك وحجم يديك عاملان مهمان للاختيار الصحيح، وعليه هذه بعض النصائح المهمة لاختيار الخواتم وفقاً لشكل أصابعك.



الأصابع الصغيرة



إن الخواتم التي تبدو جميلة على أصابعك الصغيرة هي ذات التصميم الأصغر والأكثر دقة، والتي يمكن أن تساعد في تحقيق التوازن في نسبة اليد وتجعلها تبدو أكبر بقليل. في هذه الحالة، يمكن اختيار الخواتم الرفيعة والبسيطة، وفي حالة وجود تصميم، يجب أن يكون طويلاً وعموديًّا.

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الأصابع الكبيرة



إذا كانت أصابع يدك كبيرة، فإن الخيار الأفضل هو الخواتم ذات الحلقات الكبيرة أو الضخمة لتبدو أكثر جاذبية. يمكن للخواتم الكبيرة ذات الأحجار أو التفاصيل البارزة أن تكون الأنسب.



الأصابع الممدودة



إن الفتيات اللواتي يتمتعن بالأصابع الممدودة هن محظوظات؛ لأنهن قادرات على ارتداء أي نوع من الخواتم تقريباً. أفضل اختيار لليد ذات الأصابع الممدودة هي الحلقات الدائرية أو الحلقات ذات التصميم الأفقي، فهي تعطي الإحساس بتناقص طول الأصابع. إذا كانت أصابع يدك كبيرة، فإن الخيار الأفضل هو الخواتم ذات الحلقات الكبيرة أو الضخمة لتبدو أكثر جاذبية. يمكن للخواتم الكبيرة ذات الأحجار أو التفاصيل البارزة أن تكون الأنسب.إن الفتيات اللواتي يتمتعن بالأصابع الممدودة هن محظوظات؛ لأنهن قادرات على ارتداء أي نوع من الخواتم تقريباً. أفضل اختيار لليد ذات الأصابع الممدودة هي الحلقات الدائرية أو الحلقات ذات التصميم الأفقي، فهي تعطي الإحساس بتناقص طول الأصابع.