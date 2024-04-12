بأجواء رومنسية.. ماريتا الحلاني تقضي عطلة عيد الفطر مع زوجها في برشلونة (صور)

نشرت الفنانة ماريتا الحلاني صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وبدت ماريتا وهي تقضي عطلة عيد الفطر برفقة زوجها كميل ابي خليل في مدينة برشلونة الاسبانية.

وظهرت ماريتا بغاية السعادة وهي تستمتع برفقة كميل بنزهة في أحد القوارب.



يُذكر ان ماريتا وكميل تزوجا في صيف 2023.





