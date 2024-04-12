Advertisement

المرأة

بأجواء رومنسية.. ماريتا الحلاني تقضي عطلة عيد الفطر مع زوجها في برشلونة (صور)

Lebanon 24
12-04-2024 | 23:46
A-
A+
Doc-P-1186636-638485882766681535.png
Doc-P-1186636-638485882766681535.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت الفنانة ماريتا الحلاني صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وبدت ماريتا وهي تقضي عطلة عيد الفطر برفقة زوجها كميل ابي خليل في مدينة برشلونة الاسبانية.
 
Advertisement
 
 
وظهرت ماريتا بغاية السعادة وهي تستمتع برفقة كميل بنزهة في أحد القوارب.

يُذكر ان ماريتا وكميل تزوجا في صيف 2023.


المصدر: رصد لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:26 | 2024-04-13
04:01 | 2024-04-13
02:38 | 2024-04-13
16:33 | 2024-04-12
16:25 | 2024-04-12
09:54 | 2024-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24