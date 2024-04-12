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المرأة
بأجواء رومنسية.. ماريتا الحلاني تقضي عطلة عيد الفطر مع زوجها في برشلونة (صور)
Lebanon 24
12-04-2024
|
23:46
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نشرت الفنانة ماريتا الحلاني صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
وبدت ماريتا وهي تقضي عطلة عيد الفطر برفقة زوجها كميل ابي خليل في مدينة برشلونة الاسبانية.
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وظهرت ماريتا بغاية السعادة وهي تستمتع برفقة كميل بنزهة في أحد القوارب.
يُذكر ان ماريتا وكميل تزوجا في صيف 2023.
المصدر: رصد لبنان 24
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