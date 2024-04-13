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المرأة

زميلة لها هددتها.. فنانة لبنانية تُفجر مفاجأة عن بدايتها الفنية!

Lebanon 24
13-04-2024 | 04:26
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أعلنت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، عن مفاجأة كبيرة حدثت لها في بدايتها الفنية أدت إلى ابتعادها عن السينما، مؤكدة أن فنانة معروفة، قامت بتهديدها ما دفعها للابتعاد عن الوسط الفني.

وقالت دوللي، إنها خلال تصوير أحد أفلامها، فوجئت بفنانة معروفة، لم تذكر إسمها، تدخل عليها غرفتها وتقول لها إنها بطلة هذا الفيلم وليست هي.
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وتابعت دوللي: "وجدتها تدخل عليَّ غرفتي وتقول لي أنا مش جاية أتضايف بس بقولك أنا بطلة الفيلم ده مش إنتي، وأنا زمان كنت بتخض وبسكت".

وأضافت: "كنت متعاقدة على هذا العمل وكنت البطلة وكان اسم دوللي شاهين معروف.. ولكن فوجئت بأنها دخلت عليَّ غرفتي وتهددني بعلاقاتها فاتخضيت من الموقف وتركتني ومشيت".

وتابعت: "اتصالحنا بعد ذلك لكن العمل لم يكتمل بي والصلح جاء متأخرًا.. والفيلم اكتمل من غيري ومشاهدي أخذتها هذه الفنانة وبعدها وضعتني في القائمة السوداء في شركتها وأي حد يقترح اسمي تقول له لا".

وعن سرّ اختفائها عن السينما لفترة طويلة، وسبب قلة أعمالها خارج الغناء خلال الفترة الأخيرة، قالت دوللي، إنها لا تسعى للتواجد فقط ولكنها تريد أن تعود للسينما بعمل يضيف لها، وعلقت: "التواجد يمكن أن يتحقق من السوشيال ميديا ولكن العودة للسينما لا أحتاج أن أرجع فقط وليس كما قالوا صامت وفطرت على بصلة".
 
يُشار إلى ان دوللي تعيش منذ سنوات طويلة في مصر. (لها)
 


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