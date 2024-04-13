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المرأة
أمل طالب تنشر صورة لوالديها... تعرفوا إليهما
Lebanon 24
13-04-2024
|
07:02
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نشرت الممثلة الكوميدية أمل طالب، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، لوالدتها ووالدها، وهي تشرب القهوة معهما.
وقالت أمل: الغلا، والفنجان اللي عندن ياه كل بيوت العالم".
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امل طالب
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