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المرأة

أمل طالب تنشر صورة لوالديها... تعرفوا إليهما

Lebanon 24
13-04-2024 | 07:02
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نشرت الممثلة الكوميدية أمل طالب، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، لوالدتها ووالدها، وهي تشرب القهوة معهما.
 
 
وقالت أمل: الغلا، والفنجان اللي عندن ياه كل بيوت العالم".
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امل طالب

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