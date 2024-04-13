أمل طالب تنشر صورة لوالديها... تعرفوا إليهما

نشرت الممثلة الكوميدية أمل طالب، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، لوالدتها ووالدها، وهي تشرب القهوة معهما.

وقالت أمل: الغلا، والفنجان اللي عندن ياه كل بيوت العالم".