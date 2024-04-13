اليسا تحرج معجب في حفلها الأخير: خلص تركني بحالي!

أحيت الفنانة اليساحفلا غنائيا في مدينة ديترويت الأميركية امس، أدت خلاله عدد كبير من أجمل أغانيها بحضور حشد من المغتربين اللبنانيين والعرب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدد كبير من مقاطع الفيديو التي وثقت اجواء الحفل وتفاعل اليسا مع الجمهور، الا ان عددا من هذه الفيديوهات استوقف رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، وثق احد مقاطع الفيديو سؤال احد الحاضرين لـ اليسا عن البومها الجديد، لتجاوبه بكل عفوية: "تركني بحالي ولو، ألبوم قال، عند غسان شرتوني"، مشيرة بذلك الى شركة الانتاج.

وفي فيديو آخر، تحدثت اليسا مع احدى الحاضرات قالة: "خلص خلص خلص"، طالبة منها التوقف عن تصوير السيلفي معها.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديوهات المنتشرة اذ جاء في احد التعليقات: " حاسسها زعلانة! يا قلبي عليها"، وجاء في تعليق آخر: " أول مرة بحسها مهضومة"، وفي تعليق آخر: " بعتقد صار لازم تنزله معه خلص وتنسى روتانا"، كما جاء في احد التعليقات: " ليه حسيت مجرد ما ذكرت اسمو في شي منيح ما بعرف".

( الجديد)