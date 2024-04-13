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المرأة

بنحافة ملحوظة.. ياسمين عبد العزيز تنشر صورا جديدة عبر إنستغرام

Lebanon 24
13-04-2024 | 23:00
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نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" عدة صور جديدة لها، ظهرت خلالها من داخل الجيم أثناء تمريناتها اليومية، بنحافة ورشاقه ملحوظة، حيث ظهر خسرانها بعض وزنها.

وكانت ياسمين قد نشرت عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" مقطع فيديو لها وهي تهنئ جمهورها بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وظهرت ياسمين عبد العزيز في الفيديو في كواليس التحضير لتصوير دورها في أحد الأعمال مرتدية بدلة رقص وتغني لأحمد سعد: "اختياراتي مدمرة حياتي".

كما أثارت قبل يومين الكثير من الجدل بعد نشرها عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو من أغنية "كدابين" للفنانة شيرين عبدالوهاب.
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وكان السبب في إثارة الجدل أن نشر الأغنية جاء بعد عرض حلقة طليق ياسمين الفنان أحمد العوضي ضمن برنامج "ع المسرح" من تقديم الإعلامية منى عبدالوهاب، والتي صرح فيها قائلاً: "ياسمين هي الحب الحقيقي والوحيد في حياتي".

وتساءل عدد كبير من الجمهور عمّا إذا كانت ياسمين قد قصدت توجيه رسالة خاصة إلى طليقها من خلال أغنية شيرين عبدالوهاب "كدابين"!

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