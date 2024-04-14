للعيون الملونة.. أضلال ألوان أساسية قد تحتاجها المرأة

تعاني النساء عادة من اختيار أفضل ظلال العيون، خاصة إذا كانت ملونة أي أزرق أو أخضر. لكن تلك العيون ليست بحاجة إلى مكياج معين لإبراز جمالها، بل هناك بعض الألوان المحدّدة التي تنعكس جمالاً عليها أكثر من غيرها.

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فما هي أبرز ألوان ظلال العينين التي تتناسب مع العيون الزرقاء والخضراء؟



البني الدافئ

تعتبر ظلال اللون البني الدافئة، من أجمل الألوان التي تليق للعيون الزرقاء أو الخضراء. ضعي طبقة من الظل البني على الجفون، ثم قومي بتحديد الجفون العلوية والسفلية بقلم كستنائي داكن.



ظلال الخوخ

إن اللون الخوخي رائع للعيون الملونة، فهو يضيء العيون الزرقاء والخضراء الصغيرة. تعتبر ظلال اللون البني الدافئة، من أجمل الألوان التي تليق للعيون الزرقاء أو الخضراء. ضعي طبقة من الظل البني على الجفون، ثم قومي بتحديد الجفون العلوية والسفلية بقلم كستنائي داكن.إن اللون الخوخي رائع للعيون الملونة، فهو يضيء العيون الزرقاء والخضراء الصغيرة.





الكحل البني

إن أجمل اللوكات للعيون الملونة هي الكحل البني. فهو يخلق مظهراً دخانياً ومثالياً للعيون الزرقاء تحديداً. هذا اللوك تعتمده غالبية النجمات من بينهن جيسيكا باركر.





"آي لاينر" برتقالي

نعم، إنه الـ"آي لاينر" الأكثر جرأة على الإطلاق، ولكنه في الوقت نفسه يليق بالعيون الملوّنة. لعلّ جيجي حديد تقنعك بالخروج من الألوان الكلاسيكية والاتجاه نحو تجربة الألوان الجريئة كالبرتقالي. إن أجمل اللوكات للعيون الملونة هي الكحل البني. فهو يخلق مظهراً دخانياً ومثالياً للعيون الزرقاء تحديداً. هذا اللوك تعتمده غالبية النجمات من بينهن جيسيكا باركر.نعم، إنه الـ"آي لاينر" الأكثر جرأة على الإطلاق، ولكنه في الوقت نفسه يليق بالعيون الملوّنة. لعلّ جيجي حديد تقنعك بالخروج من الألوان الكلاسيكية والاتجاه نحو تجربة الألوان الجريئة كالبرتقالي.