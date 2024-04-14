لاختيار ربطة العنق المناسبة للزوج.. اتبعي هذه النصائح

قد يكون اختيار ربطة العنق المناسبة لملابس زوجكِ أمراً شاقاً ومحيراً، إلا أن بعضًا من النصائح قد تُساعدِك على تخطي هذه المشكلة.. فما هي أيرزها؟





اختيار ألوان ربطة العنق

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الألوان الداكنة والهادئة تلائم العمل المكتبي في مجالات متعددة مثل المحاماة والمالية والاستشارات، أما الألوان البرّاقة والفاتحة فهي تلائم بشكل أكبر العاملين في مجالات كالترفيه والموضة وأحياناً المبيعات.

والربطة ذات اللون الواحد تناسب جميع الوجوه، والمنقطة أفضل مع الوجوه المستديرة، والمخططة تناسب الوجوه المستطيلة.

أما الربطات المصمتة تعد الخيار الأفضل لحضور حفلات الزفاف والمناسبات الرسمية.

كذلك، الربطة المخططة تناسب القميص الخالي من النقوش والزخارف والعكس صحيحاً، بينما تناسب ربطة ذات لون داكن القميص ذو لون فاتح، وفي معظم الحالات، ربطة العنق يجب أن تكون أغمق من القميص، ولكن أفتح من البدلة.

وتشمل ألوان أفضل ربطات العنق الصيفية اللون الأزرق والأزرق الفاتح والأخضر، كما أنها مثالية أيضاً مع نقاط البولكا الصغيرة أو النمط الفوجي.

أما الاختيار الأمثل لفصل الشتاء هو ربطة عنق من الصوف أو الحرير أو الكشمير بألوان وأنماط داكنة مثل الأسود والبني والبورجوندي.

كما تتناسب الخطوط المزدوجة أو الثلاثية الألوان بشكل جيد مع القميص الأبيض الناصع.

اختيار ربطة العنق حسب الطول والعرض

اختيار الطول القياسي لربطة العنق والذي يتراوح ما بين 130 – 150 سم، وعند ربطها يجب أن يكون الجزء الرفيع الخلفي لا يظهر من أمام الربطة، وأن تكون طويلة بما يكفي للوصول إلى مشبك الحزام. ويجب أن يكون عرض ربطة العنق يتطابق أيضاً مع حجم طية صدر السترة في سترة البدلة.



الرجل ذو الأكتاف العريضة يجب أن يختار ربطة عنق واسعة، بينما الرجل ذو الأكتاف الضيقة يجب أن يختار ربطة عنق أضيق. فإذا اختار الشخص ذو الأكتاف العريضة ربطة عنق ضيقة، فإن ذلك من شأنه أن يزيد من إبراز أكتافه العريضة، مما يعطل تناسب جسمه.



مراعاة نسيج ونمط ربطة العنق



إذا كان زوجكِ يرتدي بدلة وقميصاً بلون واحد، يمكن أن يضيف ربطة العنق المنقوشة اهتماماً وبعداً إلى الزي. من ناحية أخرى، إذا كان يرتدي قميصاً أو بدلة منقوشة، فإن ربطة العنق ذات اللون الصلب تحقق التوازن في المظهر

اختيار عقدة ربطة العنق

يجب أيضاً مراعاة نوع ياقة القميص عند اختيار عقدة ربطة العنق؛ فمن الأفضل ارتداء الياقات الواسعة مع عقدة وندسور نصف أو كاملة، بينما من الأفضل ارتداء الياقات المدببة مع عقدة رباعية. كما تتطلب المناسبات الرسمية مثل حفلات الزفاف أو الاجتماعات المهمة عقدة وندسور نصف أو كاملة، في حين أن المناسبات الأقل رسمية عقدة رباعية. (ليالينا)