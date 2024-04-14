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المرأة
"ما فيهم على زعلي".. شركة حقائب عالمية تعتذر لهيفاء وهبي بطريقة فاخرة جداً (صور)
Lebanon 24
14-04-2024
|
08:22
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بعدما هاجمت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أحد أفرع شركة الحقائب العالمية Hermès "هيرمس"، في العاصمة الفرنسية باريس، قدَّمت الشركة الفاخرة اعتذارها لها بطريقة مميزة. وفي التفاصيل، أعربت هيفاء في منشور شاركته أخيرًا عبر خاصية الستوري بمنصة "إنستغرام"، عن استيائها مما وصفته بـ"المعاملة السيئة وفظاظة الموظفين" بفرع "هيرمس" في باريس، ونصحت محبيها وعشاق Hermès بعدم التسوّق من فرع شارع فوبورغ سانت أونوريه، والتوجه إلى الفروع الأخرى.
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وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور هيفاء، متفقين معها ومؤكدين على التعامل الفظ للموظفين، إذ شاركوا تجاربهم السيئة مع موظفي ذلك الفرع.
وبعد الجدل الذي أحدثته هيفاء بمنشورها، لاسيما أنها من عشاق Hermès، والانتقادات والتقييمات السلبية التي تلقاها الفرع، قرر الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية، مايكل كوست، الاعتذار من هيفاء ومصالحتها بمجموعة من الهدايا القيمة والورود الجميلة.
وشاركت هيفاء عبر خاصية "الستوري"، مقاطع فيديو للهدايا التي تلقتها، فنشرت فيديو لباقة من الورود، وكتبت: من هيرمس، آخر دلع. كما استعرضت حقيبة صغيرة تلقتها كهدية من "هيرمس"، وعلَّقت: يجري تدليلي. وأضافت: راضوني وأنا قلبي أبيض.. رضيت.
كما وصلتها حقيبة يد وردية من العلامة التجارية نفسها، وعلَّقت: اليوم كله يومي أنا.. ما فيهم على زعلي، وأنا زعلي عنيد بس كيوت. فيما شكرت فريق "هيرمس" على الضيافة المميزة.
من جهته، شارك مايكل كوست، صورة تجمعه بهيفاء، وعلّق: مع الموهوبة هيفاء وهبي، فخور وسعيد لصورتنا الأولى معًا، ولن تكون الأخيرة. لترد عليه، قائلة: أشكرك على الوقت الرائع معًا، ولهذه الورود الجميلة. (فوشيا)
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