"ما فيهم على زعلي".. شركة حقائب عالمية تعتذر لهيفاء وهبي بطريقة فاخرة جداً (صور)

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بعدما هاجمت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أحد أفرع شركة الحقائب العالمية Hermès "هيرمس"، في العاصمة الفرنسية باريس، قدَّمت الشركة الفاخرة اعتذارها لها بطريقة مميزة. وفي التفاصيل، أعربت هيفاء في منشور شاركته أخيرًا عبر خاصية الستوري بمنصة "إنستغرام"، عن استيائها مما وصفته بـ"المعاملة السيئة وفظاظة الموظفين" بفرع "هيرمس" في باريس، ونصحت محبيها وعشاق Hermès بعدم التسوّق من فرع شارع فوبورغ سانت أونوريه، والتوجه إلى الفروع الأخرى.وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور هيفاء، متفقين معها ومؤكدين على التعامل الفظ للموظفين، إذ شاركوا تجاربهم السيئة مع موظفي ذلك الفرع.وبعد الجدل الذي أحدثته هيفاء بمنشورها، لاسيما أنها من عشاق Hermès، والانتقادات والتقييمات السلبية التي تلقاها الفرع، قرر الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية، مايكل كوست، الاعتذار من هيفاء ومصالحتها بمجموعة من الهدايا القيمة والورود الجميلة.