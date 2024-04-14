للنساء.. هذه الألوان تفتح البشرة السمراء

غالبًا ما تبحث النساء عن ألوان من شأنها أن تفتح لوم البشرة السمراء، وغالبًا أيضا ما تقع بحيرة لاختيار اللون الأمثل.. فما هي أبرز الإقتراحات؟



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اللون الأصفر الذهبي

يوفر هذا الظل الأصفر تبايناً مشرقاً ومشمساً مثالياً للبشرة السمراء، إذ يوحي هذا التباين بالتوهج والإيجابية ويجعل بشرتكِ الداكنة تبرز بشكل فريد.



اللون الأزرق الداكن

يعد اللون الأزرق الداكن هو أفضل ألوان الباستيل للبشرة السمراء فهو يزيدها إشراقاً وتألقاً.



اللون الأبيض العاجي

يضفي اللون الأبيض توهجاً على البشرة السمراء كما يفتح لونها، ويمكن لصاحبة البشرة السمراء اعتماده بإطلالة مونوكرومية موحدة اللون، لكن عليها أن تحذر من سكب الأطعمة والمشروبات فالبقع تظهر واضحة عليه. لا شيء يضاهي اللون الأبيض الناصع لجعل البشرة السمراء تبرز وتبدو أفتح.



اللون الأزرق السماوي

اللون الأزرق السماوي هو أحد الألوان الأثيرية التي تفتح البشرة السمراء للنساء، ويجعل البشرة أكثر حيوية وإشراقة.

ألوان الباستيل الفاتحة يُعتبر اللون الأصفر الليموني من الدرجات الفاتحة والزاهية، والتي ترتبط بمشاعر الحيوية والانتعاش. هذا اللون سيعطي صاحبات البشرة السمراء إطلالة أنيقة ومبهجة كما أنه من الألوان التي تجذب الآخرين.يوفر هذا الظل الأصفر تبايناً مشرقاً ومشمساً مثالياً للبشرة السمراء، إذ يوحي هذا التباين بالتوهج والإيجابية ويجعل بشرتكِ الداكنة تبرز بشكل فريد.يعد اللون الأزرق الداكن هو أفضل ألوان الباستيل للبشرة السمراء فهو يزيدها إشراقاً وتألقاً.يضفي اللون الأبيض توهجاً على البشرة السمراء كما يفتح لونها، ويمكن لصاحبة البشرة السمراء اعتماده بإطلالة مونوكرومية موحدة اللون، لكن عليها أن تحذر من سكب الأطعمة والمشروبات فالبقع تظهر واضحة عليه. لا شيء يضاهي اللون الأبيض الناصع لجعل البشرة السمراء تبرز وتبدو أفتح.اللون الأزرق السماوي هو أحد الألوان الأثيرية التي تفتح البشرة السمراء للنساء، ويجعل البشرة أكثر حيوية وإشراقة.ألوان الباستيل الفاتحة

تعد ألوان الباستيل الفاتحة أيضا مثل الوردي الناعم، والأزرق الفاتح، والأخضر النعناعي رائعة، فهي تخلق تبايناً لطيفاً يمكن أن يضيء بشرتكِ.(ليالينا)