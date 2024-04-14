كيف يمكن التخلص من حب الشباب؟

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ما هو حب الشباب؟

حب الشباب هو من الاضطرابات التي تؤثر على الغدد الدهنية الموجودة في الجلد وفي بصيلات الشعر.



تتصل المسام الموجودة على سطح الجلد مع الغدد الدهنية تحت الجلد. هذه الغدد تشكل مادة دهنية تدعى الزهم. تتصل المسامات مع هذه الغدد عن طريق قناة. يحمل الدهن خلايا الجلد الميت إلى السطح. كما ينمو الشعر أيضًا من خلال الجريبات ويخرج من الجلد.



أحيانًا، يتجمع الشعر والزهم وخلايا الجلد معًا. وعندما تبدأ البكتريا في تحليل المكونات يظهر التورم، وتنمو البثرة.



من الذين يعانون من حب الشباب؟

يمكن أن يعاني أي شخصٍ من حب الشباب، ولكنها حالة أكثر شيوعًا عند المراهقين والشباب.



ويقدر الأطباء أن حوالي 80% ممن تتراوح أعمارهم بين 11 – 30 سنة سيعانون من ظهور حب الشباب في مرحلة ما.



علاج حب الشباب

الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية قد تعالج حب الشباب عن طريق التخلص من البثور ووقف تشكل البثور الجديدة ومنع تشكل الندبات. توضع بعض الأدوية على الجلد مباشرةً، في حين أن بعضها تكون على شكل حبوب يتم ابتلاعها. تظهر أغلب البثور وحبوب الشباب على الوجه والعنق والظهر والصدر والكتفين. وهذه الحبوب عادةً لا تشكل تهديدًا صحيًا خطيرًا، ولكن يمكن أن تسبب ندبات. وفي هذا المقال سنساعدك على التعرف على حب الشباب وكيفية التعامل معه.حب الشباب هو من الاضطرابات التي تؤثر على الغدد الدهنية الموجودة في الجلد وفي بصيلات الشعر.تتصل المسام الموجودة على سطح الجلد مع الغدد الدهنية تحت الجلد. هذه الغدد تشكل مادة دهنية تدعى الزهم. تتصل المسامات مع هذه الغدد عن طريق قناة. يحمل الدهن خلايا الجلد الميت إلى السطح. كما ينمو الشعر أيضًا من خلال الجريبات ويخرج من الجلد.أحيانًا، يتجمع الشعر والزهم وخلايا الجلد معًا. وعندما تبدأ البكتريا في تحليل المكونات يظهر التورم، وتنمو البثرة.يمكن أن يعاني أي شخصٍ من حب الشباب، ولكنها حالة أكثر شيوعًا عند المراهقين والشباب.ويقدر الأطباء أن حوالي 80% ممن تتراوح أعمارهم بين 11 – 30 سنة سيعانون من ظهور حب الشباب في مرحلة ما.الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية قد تعالج حب الشباب عن طريق التخلص من البثور ووقف تشكل البثور الجديدة ومنع تشكل الندبات. توضع بعض الأدوية على الجلد مباشرةً، في حين أن بعضها تكون على شكل حبوب يتم ابتلاعها.



العيش مع حب الشباب

فيما يلي بعض الطرق لرعاية البشرة إذا كنت تعاني من حب الشباب:



قم بتنظيف البشرة بلطف: واستخدام منظف معتدل في الصباح والمساء وبعد التدريبات الشاقة.

لا تفرك الجلد بقوة: فرك الجلد بقوة لا يوقف حب الشباب بل على العكس، يمكن أن يجعل المشكلة أسوأ.

حاول عدم لمس بشرتك: فالأشخاص الذين يضغطون أو يقرصون أو يحكون البثور يمكن أن يعانوا من الندبات أو البقع الداكنة على بشرتهم.

شفرة الحلاقة الحادة: إذا كنت تحلق بشرتك، جرب استعمال شفرات الحلاقة الكهربائية أو العادية لمعرفة أيها أفضل بالنسبة لك.

في حال استخدام شفرات الحلاقة، استخدم شفرة حادة. كما يجب تليين اللحية باستخدام الصابون والماء الدافئ قبل وضع كريم الحلاقة. قم بالحلاقة برفق وفقط عندما ينمو الشعر جيدًا.

ابق بعيدًا عن الشمس: فالعديد من أدوية حب الشباب يمكن أن تجعل الأشخاص أكثر عرضة لحروق الشمس. كما أن البقاء تحت الشمس القوية يمكن أن يجعل الجلد يعاني من التجاعيد ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

اختاري المكياج بعناية: جميع أنواع الماكياج يجب أن تكون خالية من الزيوت. ابحث عن كلمة "noncomedogenic" على الملصق. هذا يعني أن الماكياج لن يسد المسام. لكن بعض الأشخاص يعانون من حب الشباب حتى لو كانوا يستخدمون هذه المنتجات.(ليالينا)