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المرأة

بإطلالة متشابهة... شام الذهبي وابنتها على البحر (صور)

Lebanon 24
15-04-2024 | 00:03
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نشرت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة، صورًا جديدة تجمعها بطفلتها "جيهان"، أظهرت استمتاعها برفقتها خلال إجازة العيد التي قضتها في البحر.
وشاركت شام مع متابعيها في "انستغرام" صورتين ظهرت فيهما وهي تحمل طفلتها على متن قارب وسط البحر، وحرصت على إخفاء ملامحهما كالمعتاد، فيما أظهرت صورة ثالثة زوجها أحمد هلال.
واعتمدت شام في هذه الصور إطلالة مشابهة تمامًا لإطلالة طفلتها، وارتدت فستانًا أبيض مزركشًا بحبات الليمون الصفراء، وذا أكمام منفوخة قصيرة. وعلقت على الصور بالقول: فتاتي ورجلي.
كما أعادت نشر صورة تجمعها بزوجها وطفلتها عبر خاصية "الستوري" ظهرت فيها وهي ترتدي فستانًا قصيرًا مفتوح الأكمام من الكروشيه يحمل لون "Baby Blue"، ويشبه فستان طفلتها.
وتفاعل عدد كبير من الفنانين ومتابعي شام مع الصور، ومنهم الفنانة كندة علوش التي علقت: الله يحميها،  وسوسن بدر: ربنا يحفظكم، ورزان مغربي: حياتي. فيما وصفتها ليلى أحمد زاهر "بالأميرة".
 
 
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استقبالها مولودتها
وكانت شام الذهبي قد استقبلت طفلتها الأولى جيهان خلال شهر كانون الأول الماضي، لتحقق بذلك حلمها بالإنجاب خلال عام 2023.
وشاركت شام عبر "انستغرام" حينها إعلان استقبالها الطفلة بالإضافة إلى توثيقها تحضيرات الاحتفال بهذه المناسبة، إلا أنها لم تنشر أي صور تظهر ملامحها.
وعلقت على الصور بالقول: الحمد لله الذي أكمل فرحتي رزقت بمولودتي الأولى جيهان، أرجو أن يحفظها الله وينبتها نباتاً حسناً.
وامتنعت شام عن الكشف عن ملامح طفلتها طوال تلك المدة، وشاركت في بداية شباط الماضي أولى صورهما معاً عبر "انستغرام" وظهرت فيها وهي تحملها.
وقبل أيام قليلة، تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور التي نشرتها أول أيام العيد، والتي وثقت احتفالها هي وطفلتها بهذه المناسبة؛ إذ بدت وهي تحملها وترتديان ملابس متشابهة باللون الأبيض. (فوشيا)

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