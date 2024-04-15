نجوم لبنان يوجهون رسائل ليسرا... لماذا بكت في "مهرجان بيروت لسينما المرأة"؟

بكت الفنانة المصرية يسرا، تأثراً عند تكريمها في افتتاح "مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة"، الذي ينظمه مجتمع بيروت السينمائي في دورته السابعة، مهدية تكريمها خلال حديثها لموقع "فوشيا" إلى روح والدتها الراحلة.

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وأعربت النجمة المصرية عن سعادتها الدعوة التي وصفتها بـ"فوق التوقعات"، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى وجود جميع زميلاتها معها وبجانبها، وقالت: "التكريم فاق جميع تقوعاتي، وصدقاً كنت سأندم لو لم أحضر هذه الفعالية".

وبينت يسرا، أن التقرير المصور الذي عرضته إدارة المهرجان عن مشوارها الفني، فاجأها ونال إعجابها، وأعاد لها شريط الذكريات وجعلها تعيش مجدداً أحلامها التي ثابرت لتحقيقها، وعلقت: "بقالي كتير ما حسيت بهذا الشعور".

وأشار منظم "مهرجان بيروت لسينما المرأة"، سام لحود، إلى أهمية تكريم الأيقونات الفنية السينمائية، للاحتفاء بمشوارهن الفني والعطاءات اللاتي قدمنها خلال مشوارهن الكبير، مستذكراً تكريم النجمة المصرية إلهام شاهين، والنجمتين اللبنانيتين تقلا شمعون ورندة كعدي.

ووجهت مجموعة من نجوم الفن اللبناني، رسائل حب وتقدير للنجمة يسرا، عبر كاميرا "فوشيا"، حيث أشاد المنتج صادق الصباح، والفنان رفيق علي أحمد، وميشال فاضل، وميشال حوراني، وبديع أبو شقرا، وبياريت قطريب، وياسمينا زيتون، بنجوميتها وحضورها الفني الكبيرين.

وتتواصل فعاليات "مهرجان بيروت لسينما المرأة"، حتى التاسع عشر من شهر ابريل الحالي، حيث سيتم عرض 73 فيلماً، ضمن مجموعة متنوعة من الأفلام القصيرة والطويلة، الروائية والوثائقية والرسوم المتحركة والتجريبية، إضافة إلى أفلام الرقص، من 35 دولة مختلفة. (فوشيا)