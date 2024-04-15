Advertisement

المرأة

نجوم لبنان يوجهون رسائل ليسرا... لماذا بكت في "مهرجان بيروت لسينما المرأة"؟

Lebanon 24
15-04-2024 | 04:42
A-
A+
Doc-P-1187557-638487784100726126.jpeg
Doc-P-1187557-638487784100726126.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بكت الفنانة المصرية يسرا، تأثراً عند تكريمها في افتتاح "مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة"، الذي ينظمه مجتمع بيروت السينمائي في دورته السابعة، مهدية تكريمها خلال حديثها لموقع "فوشيا" إلى روح والدتها الراحلة.
Advertisement
وأعربت النجمة المصرية عن سعادتها الدعوة التي وصفتها بـ"فوق التوقعات"، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى وجود جميع زميلاتها معها وبجانبها، وقالت: "التكريم فاق جميع تقوعاتي، وصدقاً كنت سأندم لو لم أحضر هذه الفعالية".
وبينت يسرا، أن التقرير المصور الذي عرضته إدارة المهرجان عن مشوارها الفني، فاجأها ونال إعجابها، وأعاد لها شريط الذكريات وجعلها تعيش مجدداً أحلامها التي ثابرت لتحقيقها، وعلقت: "بقالي كتير ما حسيت بهذا الشعور".
 
 
وأشار منظم "مهرجان بيروت لسينما المرأة"، سام لحود، إلى أهمية تكريم الأيقونات الفنية السينمائية، للاحتفاء بمشوارهن الفني والعطاءات اللاتي قدمنها خلال مشوارهن الكبير، مستذكراً تكريم النجمة المصرية إلهام شاهين، والنجمتين اللبنانيتين تقلا شمعون ورندة كعدي.
ووجهت مجموعة من نجوم الفن اللبناني، رسائل حب وتقدير للنجمة يسرا، عبر كاميرا "فوشيا"، حيث أشاد المنتج صادق الصباح، والفنان رفيق علي أحمد، وميشال فاضل، وميشال حوراني، وبديع أبو شقرا، وبياريت قطريب، وياسمينا زيتون، بنجوميتها وحضورها الفني الكبيرين.
وتتواصل فعاليات "مهرجان بيروت لسينما المرأة"، حتى التاسع عشر من شهر ابريل الحالي، حيث سيتم عرض 73 فيلماً، ضمن مجموعة متنوعة من الأفلام القصيرة والطويلة، الروائية والوثائقية والرسوم المتحركة والتجريبية، إضافة إلى أفلام الرقص، من 35  دولة مختلفة. (فوشيا)
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:22 | 2024-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:07 | 2024-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2024-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
02:52 | 2024-04-15
00:03 | 2024-04-15
23:00 | 2024-04-14
16:00 | 2024-04-14
14:22 | 2024-04-14
09:24 | 2024-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24