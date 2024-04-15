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المرأة

التعليق الأول لـ شمس الكويتية على خبر زواجها

Lebanon 24
15-04-2024 | 15:00
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انتشر عبر مواقع مواقع التواصل الاجتماعي خبر زواج الفنان شمس الكويتية بشكل مفاجئ.

وفي التفاصيل، اعلن حساب على منصات مواقع التواصل الاجتماعي يحمل اسم "الناهب كاظم الصيادي" عقد قرانه على الفناة الكويتية وكتب: "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات (تم بحمد الله عقد قراني) على الجميلة شمس الكويتية على من اختارها الله لتكون شريكة حياتي. اللهم اجعلها لي كما أحب واجعلني لها كما تُحب واجعله عقد تنعقد به سعادتنا وأتمم لنا حلو الايام حبيبتي مبروك عليچ اني".

 من جهتها، نفت الفنانة الكويتة على هذه الانباء جملة وتفصيلا وعلقت على المنشور ذاته قائلة: "الله لا يوفقك انا حتى في طبق اليوم ماشفتك وين خطبتك".

( الجديد)
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