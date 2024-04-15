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المرأة

لهذه الأسباب.. نيللي كريم تبتعد عن الدراما في رمضان

Lebanon 24
15-04-2024 | 23:00
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كشفت الفنانة نيللي كريم السبب الذي دفعها لتقديم الكوميديا في مسلسل "فراولة"، الذي عُرض بدءاً من النصف الثاني من السباق الرمضاني الماضي، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

 وقالت نيللي: "هذا العام لم أكن أريد تقديم دراما ثقيلة، فأنا مرهقة أصلاً ولم أكن أريد العمل، لأن بعد مسلسل "بنت اسمها ذات" الذي عُرض في عام 2013 معظم الأعمال التي قدّمتها كانت ثقيلة درامياً وأتعبتني كثيراً، وكنت أحتاج بعدها الى فترة من الراحة". وأضافت: "هذا العام كنت أريد تقديم عمل خفيف وجميل، إلى أن حدّثني أستاذ أحمد عن حكاية مسلسل "فراولة"، وقد أعجبتني الشخصية، فهي لا تنصب وتشعر أن فيها شيئاً لله".

( لها)

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