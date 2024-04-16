ابنة جويل مردينيان تضجّ أنوثةً وتفاجئ الجميع بشكلها (صور)

أثارت أيلا، ابنة خبيرة التجميل جويل مردينيان ضجة كبيرة في أحدث ظهور لها بصور مع والدتها في إحدى المناسبات الخاصة، وسرقت الأنظار من والدتها بجمالها وأناقتها.

وفاجأت أيلا جميع المتابعين بتغيّر شكلها بالكامل بعدما كبُرت وأصبحت صبية جميلة، حيث ارتدت فستان سهرة باللون البنفسجي من الساتان الرقيق، جاء ضيقاً مع فُتحة عالية عند الساق، وانتعلت حذاء نسائياً كلاسيكياً وبدت في غاية الرقة والأنوثة.

ومن الناحية الجمالية، تركت الشابة الصغيرة شعرها الناعم ينسدل على كتفيها، وطبّقت مكياجاً خفيفاً مع أحمر شفاه نيود يبرز جمال ملامحها.

ورغم أن الشابة الصغيرة بدت في غاية الجمال والأناقة، إلا أن والدتها لم تسلم من الانتقادات والتعليقات التي ركزّت على مكياج وملابس أيلا التي لا تناسب سنّها، حيث اعتبر البعض أنها لم تعِش مرحلة الطفولة بسبب والدتها وتواجدها الدائم بين مستحضرات التجميل والمكياج وعيادات التجميل.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصور، ونالت أيلا الحصة الأكبر من التعليقات التي أشادت بجمالها وأناقتها. ( لها)