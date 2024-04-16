هنا الزاهد تختار هؤلاء النجوم للعمل معهم

صدمت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بعد كشفها عن أسماء النجوم الذين توجد بينها وبينهم كيمياء في التمثيل من دون أن تذكر اسم طليقها الفنان أحمد فهمي رغم تقديمها معه أعمالاً فنية عدة.

وقالت هنا: "الكيمياء الرومانسية مع تامر حسني، واللذاذة والشقاوة أحمد السعدني، والكوميديا مع هشام ماجد".

الجدير بالذكر أن هنا الزاهد تعكف حالياً على الانتهاء من تصوير فيلم "ري ستارت"، الذي تشارك فيه مع الفنان تامر حسني، في ثاني تعاون بينهما، والمقرر عرضه خلال الصيف المقبل، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

( لها)