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المرأة

وشم أنجلينا جولي الجديد يحيّر الجميع... ما قصته؟ (صورة)

Lebanon 24
17-04-2024 | 03:11
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احتفلت النجمة أنجلينا جولي الأسبوع الماضي، بمشروعها الجديد بعد إنتاج فيلم The Outsiders بمساعدة ابنتها فيفيان جولي بيت، ولفتت الأنظار بوشم جديد على يدها، يُضاف إلى الوشوم السابقة التي تزيّن جسدها.
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ومشت جولي على السجادة الحمراء في مدينة نيويورك بعباءة مَلَكية ذهبية اللون وثوب من الحرير، وخلال حديثها مع ابنتها التي تواجدت معها التقطت عدسات الباباراتزي الوشم الجديد، وهو عبارة "Stay Gold" بخط فني متصل، في إشارة إلى جملة يكررها الممثل بوني بوي في أحد أعماله قبل سنوات.
 



كما ظهرت ابنة النجم براد بيت، المنتجة الشابة فيفيان وباقي فريق العمل إلى جانب جولي وهم يرتدون بذلة باللون الكحلي مع رقعة مطرّزة بعبارة "Stay Gold" باللون الأحمر وبالخط نفسه المستخدَم في وشم النجمة العالمية. 

إلى ذلك، أكد تقرير أن الوشم عبارة عن رسالة وتحية صادقة من الأم الى ابنتها فيفيان، بفضل مجهودها في عالم الإنتاج وتطوّر قدراتها الفنية مع الوقت. (لها)
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