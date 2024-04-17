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المرأة

تُوفيت قبل أيّام... هكذا أمضت إحدى الفنانات آخر لحظات من حياتها

Lebanon 24
17-04-2024 | 07:30
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كشف مدير أعمال الفنانة شيرين سيف النصر اللحظات الأخيرة قبل وفاتها، موضحا أنها كانت تشاهد التلفاز داخل شقتها ولم تكن تعاني من أي مشكلات، مشيرا إلى أنها أصيبت بدوار وصداع فقط.

وأشار خلال عزائها إلى أنه لاحظ تغيرا مفاجئا عليها لتخبره بإصابتها بالدوار، ليتم الاتصال على وجه السرعة بالإسعاف والتي وصلت في وقت قياسي، لافتا إلى أنها توفيت قبل وصول الإسعاف ونقلها إلى المستشفى.
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وأوضح أنها أوصت بعدم تواجد الصحفيين والمصورين في جنازتها وأمام المقابر. (روسيا اليوم)
 
  
 
مصر.. الكشف عن اللحظات الأخيرة قبل وفاة الفنانة شيرين سيف النصر ووصيتها الأخيرة
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