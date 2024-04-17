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المرأة

إطلالة مُثيرة جدّاً... نادين الراسي استعرضت رشاقتها بالمايوه على البحر! (صور)

Lebanon 24
17-04-2024 | 09:30
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نشرت الممثلة نادين الراسي، فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، وهي ترتدي "مايوه" أسود، أثناء تواجدها على البحر.
 
 
واستعرضت نادين رشاقتها، فيما رأى العديد من متابعيها أنّ إطلالتها جريئة جدّاً.
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نادين الراسي

البحر

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