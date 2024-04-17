إطلالة مُثيرة جدّاً... نادين الراسي استعرضت رشاقتها بالمايوه على البحر! (صور)

نشرت الممثلة نادين الراسي، فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، وهي ترتدي "مايوه" أسود، أثناء تواجدها على البحر.

واستعرضت نادين رشاقتها، فيما رأى العديد من متابعيها أنّ إطلالتها جريئة جدّاً.