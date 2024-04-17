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المرأة

رانيا يوسف في تصريح جديد عن الزواج.. ماذا قالت؟

Lebanon 24
17-04-2024 | 15:00
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حلت الفنانة رانيا يوسف، ضيفة ببرنامج "مساء"، وتحدثت عن علاقتها ببناتها وتحديداً في ما يخص الزواج.

 وأعلنت النجمة رانيا يوسف رفضها لزواج ابنتيها في سن مبكر كما حدث معها، رافضة زواجهما قبل سن الثلاثين، وقالت: "إذا تقدم الشخص المناسب لبنت من بناتي سأكون متمسكة برأيي بألا يتزوجوا قبل 30 سنة، بس هما اللي هيعملوا اللي عايزينه طالما عدوا الـ21 سنة".

 كذلك، تحدثت رانيا يوسف عن الزواج بصفة عامة، وقالت: "على الشباب والبنات المقبلين على الزواج ضرورة التعرف جيدا على بعضهم والدراسة الجيدة لشخصيات بعض، ووضع الثوابت فى العلاقة لتزدهر بشكل متحضر وصحي ولا يحدث خلافات بينهما، الزواج ليس مجرد إعجاب بين شخصين، بل أيضا تربية الأبناء والعديد من المسؤوليات".

( نواعم)
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