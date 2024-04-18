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المرأة

بصورة وكلمات رومانسية.. فنانة سورية تحتفل بخطوبتها من مصفف شعر شهير من هي؟

Lebanon 24
18-04-2024 | 09:02
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احتفلت الفنانة السورية دلع نادر، المعروفة بشخصية "حسنية" في مسلسل "العربجي"، بخطوبتها من مصفف الشعر الليث عطية.

وأعلن الليث عطية خبر خطوبته من دلع عبر مشاركة صورة تجمعها عبر حسابه في "إنستغرام"، ظهرا فيها بحالة حب ممسكين بيدي بعضهما البعض.
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وأعرب عطية عن مدى حبه لخطيبته بكلمات رومانسية مقتضبة، جاء فيه: "ممنون لكل لحظة مرقت كنت موجودة فيها".
 
 
وبطريقة فكاهية، تفاعل المتابعون مع الأخبار، إذ لفتوا أن دلع تحاول الانتقام بخطوبتها من زوجها السابق "حسن"، الذي جسد شخصيته فارس ياغي في "العربجي"، بعدما تركها من أجل الزواج من ابنة المتصرف "ألين".
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