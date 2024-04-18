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المرأة
روتين العناية بالبشرة لدى المراهقات.. هل هو ضروري؟
Lebanon 24
18-04-2024
|
10:45
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لا تحتاج الفتيات الصغيرات والمراهقات إلى الكثير للحفاظ على صحة بشرتهن، ولا يتعين عليهن إنفاق مئات الدولارات على منتج للعناية بالبشرة حتى يكون فعالاً، ومع ذلك يقول أطباء الجلدية: إن الروتين الأساسي للعناية بالبشرة يساعدهن على تطوير ممارسات جيدة، حول العناية ببشرتهن.
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والعديد من إجراءات العناية بالبشرة يجب أن تكون فردية، أي بناءً على نوع بشرة الفتاة، وأي أعراض تعانيها. لكن، بشكل عام تحتاج الفتاة الصغيرة والمراهقة إلى منظف لطيف، ومرطب لا يسد المسام، وواقي شمس فقط، إذ إن كلاً من هذه المنتجات يخدم غرضاً مختلفاً.
على سبيل المثال، المنظف سيزيل أي أوساخ أو زيوت زائدة، وخلايا الجلد الميتة، التي قد تؤدي إلى عددٍ من مشاكل الجلد، بما في ذلك: التهيج، وحب الشباب، والبهتان، فيما يوفر المرطب الترطيب الأساسي، ويعزز حاجز الحماية الطبيعي للبشرة. أما الواقي من الشمس، فيساعد على حماية البشرة من مختلف أنواع الأضرار، التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية.
ويؤكد الأطباء أن الواقي من الشمس هو أهم منتج للعناية بالبشرة الشابة؛ لأن الأشعة فوق البنفسجية هي السبب الرئيسي للشيخوخة المبكرة، في وقت لاحق من الحياة، وتطور سرطان الجلد.
لكن مع استمرار نمو الفتاة، من المحتمل أن تحتاج إلى بعض المنتجات الأخرى، فعندما تنتقل الفتاة الصغيرة إلى مرحلة المراهقة، قد تضطر إلى دمج منتجات، مثل: مقشر لطيف، أو علاج لبقع حب الشباب؛ لأن التقلبات الهرمونية أثناء فترة البلوغ غالباً تسبب ظهور حب الشباب، ويمكن إدارتها باستخدام منتجات تحتوي على مكونات، مثل: حمض الساليسيليك، والنياسيناميد، والبنزويل بيروكسايد، وحمض الجليكوليك.
أما البالغات، فعليهن التفكير في إضافة منتجات مضادة للشيخوخة إلى مجموعة العناية بالبشرة الخاصة بهن.
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