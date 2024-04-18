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المرأة

فنانة عربية تلفت الأنظار بإطلالة جديدة والجمهور يعلق ( صورة)

Lebanon 24
18-04-2024 | 12:15
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شاركت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور ظهرت فيها بإطلالة ربيعية مميزة.

ولفتت امل الأنظار بجمالها واناقتها، اذ ارتدت بنطالا مع توب ووضعت نظارات كبيرة، كما بدت في إحدى الصور وهي تلتقط وردة.

الصور لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين عبروا عن حبهم الكبير لـ امل واعجابهم بإطلالتها.

 الجدير ذكره أن أمل بشوشة متزوجة من رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة، ولديهما ابنة وحيدة "ليا". ( الجديد)

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