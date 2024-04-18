آيتن عامر ترد على اتهامها بالإساءة للفن المصري

بعد الأزمة التي صاحبت عرض المسلسل الكويتي «زوجة واحدة لا تكفي» وإحالة أبطاله المشاركين فيه للتحقيق للنيابة، ثم الإيقاف، وبالتبعية إيقاف أعمالهم في العيد، خرجت النجمة أيتن عامر لتدافع عن نفسها ودورها في المسلسل، وترد على اتهامات الإساءة للفن والمجتمع المصري وتشويه صورة الفنانين المصريين في الخليج.

وخرجت أيتن في فيديو مباشر على حساباتها على مواقع التواصل لترد على هذه الاتهامات لتقول إنّ آداب المهنة تمنعها من الكشف عن أسماء زميلات قدمن في اليوم نفسه مشاهد أكثر جرأة، وألمحت لوجود حالة تربص بها بعد نجاح العمل ورفضت تماماً تهمة الإساءة لسمعة المصريات.

وأشارت أيتن إلى أنها تلقت تعليقات شديدة وجارحة منذ الإعلان عن وقف عرض المسلسل في الكويت وإحالة أبطاله وصناعه للنيابة العامة، وقالت: «أنا أريد الرد بشيء بسيط جداً أنتم تتهمونني بأنني رقصت في مشهد في رمضان، رغم أنني كنت أرتدي بنطالاً وتي شيرت وألف شالاً حول وسطي».

واستشهدت أيتن بعدد من زميلاتها في المسلسلات المصرية التي عُرضت في موسم رمضان 2024 نفسه لتقول: «رغم أنّ هناك العديد من الزميلات اللاتي رقصن أيضاً في رمضان في المسلسلات المصرية ولم تهاجموهن، ولأنّهن زملاء أيضاً لا أستطيع الهجوم عليهن ولكنّهن كن يرتدين ملابس أكثر جرأة مما أنا عليه».

وأوضحت عامر أنّ مسلسل زوجة واحدة لا تكفي تم إخراجه بشكل «كوميدي»، والمشهد يدور حول مُدرسة تجيد الرقص في حين لا تجيده زميلاتها، وقررت أن تعلمهن بطريقة كوميدية بسيطة وخفيفة، حيث إن المجتمع المصري به نماذج للسيدات المصريات أسوأ بكثير وأقبح بكثير من نموذج المسلسل الخليجي، لتتساءل: لماذا تشتعل الأزمة لمجرد أنني قدمته في مسلسل خليجي بالنسبة لكم؟.

وعادت أيتن عامر للحديث عن أدوار زميلاتها في رمضان 2024 وقالت: «في نفس اليوم الذي رقصت فيه فوق السطوح، كان هناك زميلة ترقص ببدلة رقص مفتوحة من الجانبين حتى أعلى وسطها، ولا هي جت على قرمط الغلبان؟ أنتم بتعملوا إيه وليه أنا الوحيدة اللي بتتعرض للهجوم ده؟ كلامي في الإسعاف مضايقكم؟ يعني مفيش كلام أقذر من ده بيتقال وبيعدي؟ ده على اعتبار إنه كلام قذر مش كوميدي يعني، ولا لمجرد أني بتكلم في مسلسل خليجي؟ أنتم متخيلين أنهم لم يشاهدوا أعمالاً سابقة؟ بتدفنوا رأسكم فين؟ روحوا اتشطروا على ممثلات مطلعين شكلنا أوحش من كده بكتير».

قالت أيتن عامر خلال لقاء إعلامي لها إنها ستترك القرار للناس، كما تعلم أنّ هناك الكثير من الجمهور لم يعجبهم المسلسل، وهؤلاء لهم كل التقدير والاحترام، رغم أنها كانت تتمنى أن ينال إعجابهم، ولكنّ هذه أشياء ليست بيدها، موضحة أنّ الرد على الجدل الذي حدث حول المسلسل ليس من مسؤوليتها، كما أنّ الرد سيأتي من القائمين على العمل وصناعه الذين تعتبرهم ذوي قيمة وقامة كبيرة وموقفهم يُحترم.

( نواعم)