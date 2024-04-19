بعد نجاحها كمغنية.. فنانة شهيرة توسع نطاق عملها كسيدة أعمال

تواصل النجمة الأميركية تايلور سويفت في حصد نجاحات جديدة بعد إصدار ألبومها الجديد The Tortured Poets Departmen.

وتتمتع سويفت بقاعدة جماهرية تساعدها على تحطيم الأرقام القياسية حول العالم، والتي تساعدها بدورها على بيع أكبر عدد ممكن من نسخ ألبومها الجديد الذي سيكون امتداداً لإرثها الموسيقي كمغنية وسيدة أعمال.

وأثبتت سويفت مدى القوة الاقتصادية التي تتمتع بها في عام 2023 بعد بيع تذاكر جولتها Eras، كما حققت أيضاً إنجازات رائعة ومثيرة للإعجاب لأي "رجل أعمال" نموذجي حول العالم.

وما يسلّط الضوء أكثر على نجاح سويفت كسيدة أعمال هو استفادتها من حماس جمهورها الشديد لها، والذين كانوا يصطفون قبل ساعات من بدء حفلاتها لشراء التذاكر.

كما تجاوزت استراتيجية سويفت مرحلة الحفلة الموسيقية منتقلةً إلى الشاشة الكبيرة، إذ استفادت مرة أخرى من حماس معجبيها وأطلقت فيلم "جولة العصور" الذي حقق إيرادات مذهلة بلغت 96 مليون دولار.

والجدير ذكره أنه تم اختيار سويفت كشخصية العام في مجلة "تايم" لعام 2023، وهو شرف مخصص عادةً لصانعي التغيير مثل باراك أوباما وأنجيلا ميركل والبابا فرانسيس.

( lbc)