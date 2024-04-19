ممثلة عربية تكشف موقفها من رؤية نجلها لمشاهدها الجريئة

كشفت الفنانة رحاب الجمل عن رأيها في المشاهد الجريئة التي كانت قد قدّمتها في أعمالها الفنية، موضحة أنها نادمة على أحد أفلامها وتتمنى أن يُمحى من سجّلها الفني.

وقالت الجمل: "ندمانة على فيلم "بنت من دار السلام" ونفسي يتمسح من تاريخي، لكن أرى الآن أن كل شيء خطأ في مشواري من غير الصحيح أن أندم عليه لأنني يجب أن أكون قد تعلّمت منه".

وعن إمكانية تقديمها مشهداً يشبه مشاهدها في فيلم "أحكي يا شهرزاد"، الذي تشاركت فيه مع الفنان محمد رمضان، قالت: "لا يمكن أن يحدث هذا أبداً، لأنه لن يطلبني أحد لتجسيد مثل هذا الدور، لأنني كبرت في العمر، وعندما لعبته كنت صغيرة".

وعن رأيها في رؤية نجلها لأدوار الإغراء التي قدّمتها، قالت رحاب الجمل: "لو أراد ابني أن يشاهد فيلم "أحكي يا شهرزاد" أو "بنت من دار السلام" فلن أمانع، لأنه سيكون لديه تساؤلات كثيرة، وسوف يستفيد مني، وسأقول له إنني صوّرته حين كنت صغيرة".

وتابعت: "من الممكن أن أقدّم أدواراً جريئة بشكل جديد، يواكب الثقافة الآن قبل الثمانينيات كانت الممثلات في الأفلام يلبسن المايوه، وهو ما فعلته في "أحكي يا شهرزاد"، وكانت هناك أفلام كثيرة جريئة جرأتي ليس لها علاقة بجرأة المشهد، وتعني أنني قوية وقادرة على فعل ذلك".

( لها)