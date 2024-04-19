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المرأة

هذا الصيف.. استغلي موضة الملابس المنقوشة

Lebanon 24
19-04-2024 | 14:11
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موضة الملابس المنقوشة لها مكانة خاصة في عالم الموضة، حيث تتجدد وتتطور باستمرار لتلبي أذواق الناس وتتأقلم مع التغيرات في الاتجاهات الفنية والثقافية، وتتميز موضة الملابس المنقوشة بتنوع كبير في الأنماط والتصاميم، حيث يمكن العثور على مجموعة متنوعة من النقوش من الزهور والهندسية إلى الحيوانات والرموز التقليدية، هذا التنوع يسمح للأشخاص بالتعبير عن أنفسهم واختيار ما يناسب ذوقهم الشخصي.
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فما هي أهم النقشات في عالم الموضة الآن؟

نقشة الحيوانات 
تعتبر نقش الحيوانات مثل النمر والفهد والزرافة والثعبان من النقشات الكلاسيكية التي تظل شائعة في عالم الموضة، تضفي هذه النقشة لمسة من الأناقة والجاذبية على الملابس وتظهر بشكل خاص في الفساتين والقمصان والمعاطف.

نقشة الزهور
تعتبر الزهور من النقشات الرومانسية والأنثوية التي تستخدم بكثرة في تصاميم الملابس لجميع الفصول، قد تظهر الزهور بأحجام مختلفة وألوان متعددة لتلبية أذواق مختلفة.

نقشة الهندسة الهندية 
تتميز نقشة الهندسة الهندية بأشكال هندسية متنوعة ومعقدة تأخذ غالباً ألواناً زاهية ومتباينة، تستخدم هذه النقشة بشكل خاص في الملابس الرسمية والملابس التقليدية.

نقشة الخطوط الرأسية والأفقية
تُعتبر الخطوط الرأسية والأفقية من النقشات الكلاسيكية التي تعطي للملابس مظهراً أنيقاً ومنظماً يمكن رؤية هذه النقشة على مجموعة واسعة من الملابس مثل القمصان والسراويل والفساتين.

نقشة البولكا دوت
تتميز نقشة البولكا دوت بالنقاط الصغيرة المتناثرة على القماش وهي تعتبر من النقشات الكلاسيكية التي لا تزال شائعة حتى الآن، تستخدم هذه النقشة بشكل خاص في فصل الصيف وتظهر على الفساتين الصيفية والتنانير والقمصان.

نقشة الجلد الثعبان
تعتبر هذه النقشة من النقشات الجريئة والأنيقة، حيث تمنح الملابس مظهراً مميزاً وعصرياً، تظهر هذه النقشة بشكل خاص في الأحذية والحقائب والمعاطف. (ليالينا)
المصدر: ليالينا
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