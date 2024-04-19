صيحة الأحزمة النسائية لهذا العام.. هذه أبرزها

الأحزمة دائماً ما تعتبر مكملاً أساسياً في الاطلالات النسائية، ولهذا وفي كل موسم يعمل مصممو الأزياء على تقديم أنواع وأشكال مختلفة منها ومنذ أكثر من 20 سيطرت الأحزمة الرفيعة والتي توضع على الخصر العالي أو المتوسط على الموضة، لكن هذا الموسم لاحظنا أيضاَ عودة الأحزمة العريضة على الخصر المنخفض من التسعينات إلى موضة 2024، وأبرز ثلاثة أنواع من الأحزمة لهذا الموسم كانت الأحزمة الرفيعة أو المتوسطة على الخصر العالي، الحزام المضاعف أو الـ double belts، والحزام على الخصر المنخفض.

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فكيف أتت أشكالها؟

الأحزمة الرفيعة الكلاسيكية على الخصر:

كانت ومازالت الأحزمة الكلاسيكية على الخصر العالي من الأكثر استخداماً وتنسيقاً بين النساء، فهذا النوع من الأحزمة يبرز الخصر ويحدده ويوحي بتناسق الجسم الأنثوي، واستخداماته دائماً ما تكون كثيرة ومنوعة حيث من الممكن تنسيقه مع البنطلون الخصر العالي، أو مع التنورة الميدي أو الماكسي أو مع الفساتين وحتى فوق المعاطف أو جاكيت البليزر، وهذا الموسم كانت التصاميم الرفيعة من الأكثر رواجاً وقد شاهدناها لدى مختلف دور الأزياء العالمية.