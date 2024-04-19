Advertisement

المرأة

صيحة الأحزمة النسائية لهذا العام.. هذه أبرزها

Lebanon 24
19-04-2024 | 16:18
A-
A+
Doc-P-1189586-638491661801381712.jpg
Doc-P-1189586-638491661801381712.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الأحزمة دائماً ما تعتبر مكملاً أساسياً في الاطلالات النسائية، ولهذا وفي كل موسم يعمل مصممو الأزياء على تقديم أنواع وأشكال مختلفة منها ومنذ أكثر من 20 سيطرت الأحزمة الرفيعة والتي توضع على الخصر العالي أو المتوسط على الموضة، لكن هذا الموسم لاحظنا أيضاَ عودة الأحزمة العريضة على الخصر المنخفض من التسعينات إلى موضة 2024، وأبرز ثلاثة أنواع من الأحزمة لهذا الموسم كانت الأحزمة الرفيعة أو المتوسطة على الخصر العالي، الحزام المضاعف أو الـ double belts، والحزام على الخصر المنخفض.
Advertisement
فكيف أتت أشكالها؟
أنواع ثلاث من الأحزمة هذا الموسم كانت من الأكثر رواجاً.
 
الأحزمة الرفيعة الكلاسيكية على الخصر:
كانت ومازالت الأحزمة الكلاسيكية على الخصر العالي من الأكثر استخداماً وتنسيقاً بين النساء، فهذا النوع من الأحزمة يبرز الخصر ويحدده ويوحي بتناسق الجسم الأنثوي، واستخداماته دائماً ما تكون كثيرة ومنوعة حيث من الممكن تنسيقه مع البنطلون الخصر العالي، أو مع التنورة الميدي أو الماكسي أو مع الفساتين وحتى فوق المعاطف أو جاكيت البليزر، وهذا الموسم كانت التصاميم الرفيعة من الأكثر رواجاً وقد شاهدناها لدى مختلف دور الأزياء العالمية.
تصاميم الأحزمة الرفيعة على الخصر العالي من ايلي صعب، سانت لوران، وزيمرمان
 

الحزام الثنائي أو الـ double belt لاطلالة عصرية:
تتمحور الموضة حول الأفكار المبتكرة والتجارب الجديدة وهذا الموسم لاحظنا رواج موضة الأحزمة الثنائية أو الـ double belts وهي تنسيق حزامين مع بعضها البعض سواءاً من نفس التصميم أو بتصميم مشابه وقد اتسمت هذه الصيحة بالعصرية، ومن الممكن اعتمادها بطرق مختلفة على البناطيل أو الفساتين أو السترات لتضفي لمسات شبابية مبتكرة. (هي)
تصاميم الأحزمة الثنائية من جيل ساندر، برادا، وغيستوز
 
المصدر: هي
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2024-04-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:55 | 2024-04-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2024-04-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:21 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2024-04-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
14:11 | 2024-04-19
10:30 | 2024-04-19
08:25 | 2024-04-19
05:35 | 2024-04-19
03:30 | 2024-04-19
01:34 | 2024-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24