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المرأة

حسناوات العالم يتوافدن من 65 دولة إلى مصر.. لماذا؟ (صور)

Lebanon 24
19-04-2024 | 23:00
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انطلقت فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم 2024، والتي تقام مدينة الغردقة المصرية سنويا، ويشارك فيها ملكات جمال من دول مختلفة.

وتقام النسخة العاشرة من المسابقة تحت رعاية هيئة تنشيط السياحة المصرية، وتتضمن عمل أنشطة بيئية، وتنظيف بعض الشواطئ وزيارة مصنع إعادة التدوير بالغردقة وتجرى مسابقات المواهب واللياقة البدنية بمدينة الغردقة.
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وصول ملكات جمال 65 دولة إلى مصر

وأكدت الدكتورة آمال رزق مؤسس مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة في تصريحات لوسائل إعلام محلية مصرية، أن عدد الدول المشاركة في المسابقة هذا العام وصل إلى ٦٥ دولة، من جميع أنحاء العالم، من بينها روسيا وأمريكا واليابان وأوكرانيا والصين.
 
وصول ملكات جمال 65 دولة إلى مصر
وأشارت إلى الدور المهم الذي تقدمه فعاليات المسابقة من زيارة للأماكن السياحية والأثرية في مصر لتنشيط السياحة والحفاظ على البيئة.
 
وصول ملكات جمال 65 دولة إلى مصر

وقالت: "يشمل برنامج المسابقة قيام الوفد بزيارة لآثار الأقصر وبعدها لمنطقة الأهرامات ثم زيارة لمحافظة الفيوم وعمل رحلة لوادي الريان وقرية تونس للفخار يوم ٢٥ نيسان الجاري، ويختتم البرنامج بالحفل الختامى يوم ٢٨ نيسان بالعاصمة المصرية القاهرة".
 
وصول ملكات جمال 65 دولة إلى مصر

 وأضافت أنّ المسابقة ستظهر هذا العام بشكل جديد وفعاليات وبرنامج أضخم من السنوات السابقة للاحتفال بالنسخة العاشرة على تأسيسها. (العين)
المصدر: العين
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