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المرأة

بفستان ضيّق أبرز تفاصيلها ورشاقتها.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث إطلالاتها

Lebanon 24
20-04-2024 | 09:08
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شاركت النجمة المصرية ياسمين صبري على حسابها عبر "انستغرام"، مجموعة من الصور خطفت من خلال الأنظار.

وأطلت ياسمين بفستان ضيق وطويل و"أوف شولدر" باللون النيلي اللامع من تصميم جان بيير خوري، أبرز رشاقتها وتفاصيلها، وتركت شعرها منسدلا على ظهرها.
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ياسمين صبري
 
 
ياسمين صبري


يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل(رحيل) بطولة كل من: محمد كيلاني، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، محمد مهران،مي القاضي، لبنى ونس، وحازم سمير وآخرين، من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج محمد عبد السلام.

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