بفستان ضيّق أبرز تفاصيلها ورشاقتها.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث إطلالاتها

شاركت النجمة المصرية ياسمين صبري على حسابها عبر "انستغرام"، مجموعة من الصور خطفت من خلال الأنظار.



وأطلت ياسمين بفستان ضيق وطويل و"أوف شولدر" باللون النيلي اللامع من تصميم جان بيير خوري، أبرز رشاقتها وتفاصيلها، وتركت شعرها منسدلا على ظهرها.

Advertisement